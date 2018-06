FDP-Chef Rösler versucht an Dreikönig Befreiungsschlag

Stuttgart (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler will heute beim traditionellen Dreikönigstreffen seine am Boden liegende Partei wieder aufrichten. Rösler ist angesichts verheerender FDP-Umfragewerte vor seiner mit Spannung erwarteten Rede selbst angeschlagen. Der Bundestags-Fraktionsvorsitzende Rainer Brüderle wird bereits als Nachfolger gehandelt. Brüderle rief die FDP gestern beim Landesparteitag in Stuttgart zum Kampf und zum Kurshalten auf.