FDP-Abgeordneter organisiert Fahrt in den Landtag

Klaus Hoher, Landtagsabgeordneter der FDP für den Wahlkreis Bodensee, lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einem Landtagsbesuch am Freitag, 26. November, nach Stuttgart ein.

Nach langer Zeit sind Besuche im Landtag für eine Gruppe von bis zu 20 Personen wieder möglich, teilt das Büro des Abgeordneten mit. Der Besucherdienst im Landtag führt rund 45 Minuten in die parlamentarische Arbeit ein. Anschließend steht Klaus Hoher bei einer Fragestunde im Bürger- und Medienzentrum bereit. Nach dem Mittagessen haben die Besucher die Möglichkeit, in kleinen Gruppen die Räumlichkeiten der Fraktion zu besuchen.

Die Busfahrt und das Mittagessen sind für die Teilnehmer kostenlos. Zwei Zustiege sind möglich: Am Betriebshof Wegis Ahausen um 8 Uhr und am Schlosssee Stadion Salem um 8.15 Uhr. Die Rückfahrt an den Bodensee ist um 17 Uhr geplant. Reisedetails und ein Online-Anmeldeformular gibt es unter www.klaus-hoher.de/landtagsbesuch. Weitere Infos erteilt das Wahlkreisbüro zwischen 9 und 17 Uhr unter Telefon 07544 / 967 99 22.