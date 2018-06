FCW-Trainer erwartet „ausgesprochen unbequemes Team“

Als einziges Team der Fußball-Landesliga hat der FC Wangen nach acht Spieltagen noch keine Niederlage kassiert. Nun will die Mannschaft um Kapitän Daniel Wellmann an diesem Samstag, 26. September, um 15.30 Uhr gegen den VfB Friedrichshafen den sechsten Sieg in Folge feiern. „Ein Erfolg im heimischen Allgäustadion sollte grundsätzlich unser Anspruch sein“, gibt Trainer Florian Meffert daher die klare Richtung vor. „Wobei ich unsere Gäste als ausgesprochen unbequemes Team einschätze.“

Lediglich einen Punkt beim unnötigen 2:2 gegen den auf einen ordentlichen Mittelfeldplatz schielenden FC Ostrach gab Wangen im Allgäustadion ab. Dem gegenüber stehen die Heimerfolge über die TSG Ehingen (5:0), Mitfavorit Weiler (3:2) und Laupheim II (5:1). Darüber hinaus lässt sich neben den keineswegs erwarteten Siegen bei den Topteams Ravensburg II (3:0) und Oberzell (2:1) zweifellos schließen, dass sich der FCW mit kleinen Schritten auf die Verbandsliga-Rückkehr konzentriert.

Der VfB Friedrichshafen freilich – selbstredend für seinen herausragenden Volleyballsport bekannt – zählte nach seinem Verbandsliga-Abstieg 2012 stets zu den aussichtsreichen Titelkandidaten. So trauen sich die VfB-Fußballer in ihrer vierten Landesligasaison in Folge durchaus zu, im vorderen Tabellendrittel mitzumischen. Es darf sogar ein bisschen mehr sein beim Team vom See, trotz eines kräftigen Wellengangs.

Angeführt vom erfahrenen Quartett Daniel Di Leo, Kapitän Oliver Senkbeil, Thomas Müller und Denis Nikic – Rekonvaleszent Nico Di Leo stößt erst im Oktober dazu – muss sich die überwiegend „Jugend-forsch“-Mannschaft vom See zwar erst noch freischwimmen. Mit dem jüngsten 6:2 gegen den starken Aufsteiger SV Ochsenhausen wurde allerdings ein gehöriges Ausrufezeichen gesetzt. „Besonders mit seinen langen Bällen ist Friedrichshafen brandgefährlich“, warnt Meffert vor eventueller Sorglosigkeit.

Die personellen Sorgen indes halten sich in Grenzen. Passen muss wegen einer Fortbildung Mittelfeldstratege Simon Lang. Dafür empfahlen sich laut Florian Meffert die Abwehr- und Mittelfeld-Protagonisten Peter Giraud und Hermann Ermisch mit ihrem couragierten Einsatz beim 3:2-Auswärtserfolg am Dienstagabend gegen den engagierten A-Ligisten FV Wolfegg. Aufgrund eines personell endlich wieder gut bestückten Kaders strebt der FC Wangen im Saisonverlauf weitere Testspiele an, um jenen Kickern, die in der Landesliga eher weniger Einsätze erhalten, viel an Spielpraxis mitzugeben.

Fest steht inzwischen, dass Fabian Doubek wieder das Wangener Tor hüten wird. Das liegt nicht allein an der Hüftverletzung von Moritz Birker, die er sich beim 4:1 in Kißlegg einhandelte, sondern vielmehr am Rotationsprinzip. Dem FC Wangen tut es jedenfalls gut, über Alternativen zu verfügen. In bester Erinnerung bleibt überdies das Frühschoppen-5:1 des FCW aus der gemeinsamen Verbandsligazeit (2011/2012). (uc)