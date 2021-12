FCV Ellwangen sagt Prunksitzungen ab

Der Ellwanger Fastnachtsclub Virngrundkrähen wird 2022 keine Prunksitzungen veranstalten. Auch der Kinderfasching des Vereins wird nicht stattfinden. Das hat der Präsident des Vereins, Jürgen Fünfgelder, am Freitag mit Bedauern erklärt. Angesichts der aktuellen Situation, so Fünfgelder, hätten weder die Aktiven noch die Gäste des FCV unbelastet feiern können. „Wellen und Wogen der Freude und des ausgelassenen Seins hätten bei unseren Prunksitzungen nicht aufkommen können“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich die Entscheidung abgezeichnet, sagte Fünfgelder gegenüber der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“. Eine Umfrage in einer Whatsapp-Gruppe des Vereins habe bereits eine klare Tendenz aufgezeigt. Die Entscheidung sei schließlich mit großer Mehrheit gefallen. Die Prunksitzungen zum jetzigen Zeitpunkt abzusagen, sei zwar bitter. Hätte man aber die Vorbereitungen fortgesetzt und dann am 10. Februar sagen müssen, dass es nicht gehe, wäre es noch schlimmer gewesen. Darüber hinaus sei es nur schwer vorstellbar gewesen, in der Stadthalle eine Prunksitzung mit Abstandsregeln und mit maximal 175 statt 350 Gästen abzuhalten.

„Das tut dem Fasching weh, aber wir werden es überleben“, stellte der Präsident der Virngrundkrähen klar. Der Verein wolle aber auf jeden Fall am Fuchseck einen Narrenbaum aufstellen – allerdings nicht wie gewohnt am Gumpendonnerstag, sondern an einem Samstag. Wenn es die Fallzahlen zuließen, könne man dies eventuell mit einem internen Fest in der Stadthalle kombinieren. Der Verein sei so flexibel, ein solches Fest innerhalb von einer Woche auf die Beine zu stellen, so der 61-jährige Fünfgelder.

„Fastnacht ist stärker“, lautet das Motto des Ordens, den der Verein in der Saison 2021/22 an seine Gäste ausgeben wollte. Die Rückseite der Medaille ethält die Namen aller bis dahin bekannten Virusvarianten sowie die Bezeichnung „Epsilon“, die für eine eventuell noch auftauchende Variante steht. Aus „Epsilon“ sei nun „Omikron“ geworden. Jürgen Fünfgelder wäre kein Karnevalist, wenn er daraus nicht ein Wortspiel zu machen verstünde. Aus „Omikron“ macht er „Omikorn“, setzt aber dazu: „Mit Omikorn wären wir fertig geworden. Mit Omikron leider nicht.“

Der FCV-Präsident appellierte an alle, sich impfen zu lassen. Er stellte in Aussicht, dass der Verein für die Kampagne der Jahre 2022/23 alles geben werde und schloss mit einem Zitat von Oscar Wilde: „Am Ende wird alles wieder gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“