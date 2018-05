Bei seiner Sommertestspieltour macht der 1. FC Heidenheim auch in Neuler Station. Der Fußball-Zweitligist von der Ostalb gastiert am Mittwoch, 4. Juli, beim Bezirksligisten TV Neuler. Am 20. Juni steigt der FCH in die Vorbereitung zur neuen Saison ein. Nach Leistungsdiagnostik, Lauf- und Teambuildingstrainingslager und erstem Training auf dem Platz (30. Juni) stehen zunächst fünf Testspiele an - darunter in Neuler.