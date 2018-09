FCG gastiert in Pfaffenweiler

Als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga eröffnet der FC Gutmadingen am Freitag ab 19 Uhr den achten Spieltag. Die Mannschaft von Trainer Steffen Breinlinger gastiert ab 19 Uhr beim FC Pfaffenweiler.

Für den FCG stehen sieben Siege aus sieben Spielen zu Buche. Selbst bei einer Niederlage kann der frühere Landesligist nicht von Platz eins verdrängt werden. Gegner Pfaffenweiler war in den ersten Spielen nicht konstant und findet sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Will der Gastgeber den FCG gefährden, muss er vor allem in der Defensive stabiler stehen als zuletzt. In den vergangenen drei Ligaspielen kassierte der FC zehn Gegentreffer und konnte lediglich bei der DJK Villingen einen Punkt holen. In der aktuellen Form beider Teams wäre alles andere als ein Gutmadinger Sieg überraschend. Dieser gewann zuletzt 2:0 gegen den FV Tennenbronn.