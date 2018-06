Jubel beim FC Weilersbach! Die Mannschaft des Tuttlinger Trainers Nunzio Pastore hat nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel auch das Rückspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bezirkslgia Badischer Schwarzwald gegen den SSC Donaueschingen mit 4:2 gewonnen. Damit schafften die Weilersbacher erstmals wieder nach der Saison 1982/83 den Sprung ins Bezirksoberhaus.

Unter der Leitung des souverän leitenden Schiedsrichters Peter Becker aus Hinterzarten, der seine 1000. Partie mit diesem Aufstiegsspiel absolvierte, agierten beide Teams zunächst taktisch eher vorsichtig. In der 18. Minute setzte sich Mike Köhler nach Paß auf halblinks im Laufduell gegen die Verteidigung der Gäste durch und spitzelte den Ball an Torhüter Christian Podchull vorbei zum 1:0 für Weilersbach in die kurze Torecke. Donaueschingen schlug in der 33. Minute zurück. Michael Holwegler traf aus zehn Metern zum 1:1 ins Netz.

Als Ridvan Avim in der 61. Minute den SSC Donaueschingen 2:1 in Führung brachte, stand es nach Hin- und Rückspiel unentschieden. Doch schon in der 67. Minute köpfte Matthias Schleicher nach einem Eckball des Ex-Tuttlingers Pascal Grathwohl zum 2:2 ein. Die Vorentscheidung fiel in der 78. Minute mit dem 3:2 für Weilersbach durch Sinan Kurban. Der eingewechselte Nicola Peluso verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 4:2-Edstand.

Nunzio Pastore, Trainer des FC Weilersbach: „Jetzt fällt doch einiges von mir ab. Wir freuen uns über den Aufstieg. Donaueschingen hat sich sehr gut präsentiert. Nach dem 1:2 mussten wir richtig kämpfen. Ich denke, wenn man beide Spiel zusammenfast, waren wir am Ende die bessere Mannschaft."

Tore: 1:0 Mike Köhler (18.), 1:1 Michael Holwegler (33.), 1:2 Ridvan Avim (61.), 2:2 Matthias Schleicher (67.), 3:2 Sinan Kurban (78.), 4:2 Nicola Peluso (90.+2, Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Peter Becker (Hinterzarten). - Zuschauer: 500.