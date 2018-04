FC Wangen verschafft sich weiter Luft nach unten

Am 33.Spieltag hat der FC Wangen in der Fußball-Verbandsliga einen wichtigen 4:1-Heimerfolg gegen den starken Aufsteiger TSG Tübingen. Durch diesen Sieg baut Wangen den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf komfortable neun Punkte aus.

Mit Simon Wetzel war nach mehreren Wochen Verletzungspause der Wangener Kapitän wieder mit an Bord und tat dem Spiel, auf seiner ungewohnt offensiven Position hinter der einzigen Spitze Thomas Maas, sichtlich gut. Wangen war von Beginn an in der Offensive sehr aktiv und stellte die Gästedefensive vor deutliche Probleme. So war die Führung in der zehnten Spielminute zu diesem Zeitpunkt auch schon verdient, der Schiedsrichter ließ nach einem ersten Foul an Simon Wetzel den Vorteil laufen und als Jan Gleinser in den Sechszehnmeterraum eindrang und regelwidrig gestoppt wurde, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Fabian Eninger lief zum Foulelfmeter an, verzögerte kurz und schon dann souverän zum 1:0 ein.

Von der gefürchteten Tübinger Offensive war in der Anfangsphase recht wenig zu sehen, es war der FC Wangen der weiter aufs Tempo drückte. Die Entstehung des zweiten Treffers war dann aber ein wenig glücklich, Wetzel blieb im ersten Anlauf an der Gästeabwehr hängen, der Ball flog im erneut vor die Füße und er überlief die Tübinger Viererkette und traf unwiderstehlich ins linke obere Eck. Ein klasse Tor von Rückkehrer Wetzel.

Kurz darauf verkürzte Tübingen aus dem Nichts auf 1:2. Von der linken Seite kam der Ball flach vors Wangener Tor, da stand Jan Bursik und schob eiskalt zum Anschlusstreffer ein. Der Tübinger Treffer nahm dem FC ein wenig den Schwung und bis zur Pause lief nicht mehr so viel nach vorne. Tübingen war um die Spielkontrolle bemüht, blieb aber im Schlussdrittel weitestgehend harmlos. Mit einer verdienten 2:1- Führung der Heimelf wurden die Seiten gewechselt.

Tübingen stand nach Wiederanpfiff deutlich höher und bot den FC-Akteuren mehr Räume, was allen voran Mario Vila Boa zu nutzen wusste. Der flinke Außenstürmer ging auf der linken Seite das Ein ums andere Mal durch und war von den Tübingern kaum mehr zu halten. Sein eigener Abschluss kurz nach der Pause aus elf Metern strich noch knapp am linken Torpfosten vorbei, aber seine tolle Vorarbeit über links, verwertete der junge Jonas Müller nach einer Stunde aus fünf Metern zum 3:1.

Kurz zuvor hatte Tübingen mit einem Freistoß aus 20 Metern, der knapp übers Tor von Julian Hinkel strich, die Chance zum Ausgleich, was aber die einzig nennenswerte Offensivaktion der Gäste im zweiten Durchgang war. So war es der erst 18-jährige A-Junior Enes Demircan, der in der 77. Minute die Entscheidung herbeiführte. Wieder ging es über die starke linke Seite mit Vila Boa, im Zentrum stand Demircan als Abnehmer und traf überlegt flach ins Eck.

Nach dem 4:1 wurden auch die Jubelsprünge auf der Wangener Bank von Trainer Adrian Philipp höher, der seinen Mannen ein tolles Zeugnis ausstellte: „Das war eine klasse Leistung von der gesamten Mannschaft.“ Kurz vor dem Spielende scheiterte noch der emsige Torjäger Thomas Maas am Tübinger Schlussmann, der seinen Abschluss an den Pfosten lenkte.

So blieb es beim hochverdienten 4:1-Heimsieg des FC Wangen, der mit solchen Leistungen kaum um den Klassenerhalt in der Verbandsliga bangen muss. Tübingens Trainer Michael Frick nahm die Niederlage sportlich: „Wir haben heute viel zu viele Fehler gemacht und daher hochverdient verloren.“