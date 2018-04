FC Wangen tut sich beim Tabellenletzten Hall schwer

Im Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga Württemberg ist der FC Wangen beim Schlusslicht Sportfreunde Schwäbisch Hall nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. In der Schlussphase kam sogar noch Wangens Trainer Adrian Philipp zu seinem ersten Verbandsligaeinsatz in dieser Saison.

Die Gäste aus Wangen taten sich zu Beginn des Spiels sichtlich nicht leicht auf dem schwer zu bespielenden Rasen im Optima Sportpark Schwäbisch Hall. Der FC musste erneut auf seinen Kapitän Simon Wetzel und Abwehrchef Fabian Eninger verzichten, dafür bekam Petko Martinovic seine Chance in der Startelf. Die Heimmannschaft, die bei neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bereits mit dem Rücken zu Wand stand, war gewillt, drei wichtige Punkte im Kampf für den Klassenerhalt zu holen. Die Wangener fanden in der ersten Hälfte überhaupt nicht ins Spiel und liefen meist nur hinterher. „Schwäbisch Hall war im ersten Durchgang die deutlich bessere Mannschaft“, sagte Vorstandsmitglied Klaus Kottmann. Dennoch ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen und Trainer Adrian Philipp hatte Zeit, seine Mannschaft neu auf den Gegner einzustellen.

Jedoch waren auch nach der Halbzeit weiterhin die Gastgeber am Drücker. Erst fünf Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, da besorgte Halls Torjäger Serdal Kocak die verdiente Führung für die Hausherren. Hall spielte nicht wie ein Tabellenletzter und suchte sein Heil weiter in der Offensive und hatte weitere Tormöglichkeiten. „Nach dem Rückstand hatten wir Glück, dass die Haller kein weiteres Tor geschossen haben, sonst wäre die Partie womöglich schon entschieden gewesen“, sagte Kottmann.

Adrian Philipp beweist ein goldenes Händchen

Nach gut einer Stunde kam der FC Wangen allmählich besser ins Spiel und kam auch zu Torchancen. Mit der Einwechslung des wiedergenesenen Jan Gleinser bewies Trainer Adrian Philipp ein goldenes Händchen. Gleinser war es nämlich, der über die Außenbahn den Ausgleichstreffer von Okan Housein mustergültig vorbereitete. Kottmann war ebenfalls angetan vom jungen Gleinser, „Jan hat nach seiner Einwechslung ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Wangen bestimmte fortan das Spiel und wollte die drei Punkte mit ins Allgäu nehmen. Die Einwechslung von Jonas Müller und auch die von Trainer Adrian Philipp selbst, brachte weiteren Offensivschwung in die Partie. Die Wangener versuchten nochmals alles, um die Partie komplett zu drehen, aber die Sportfreunde Schwäbisch Hall retteten den Punkt über die Zeit und es blieb beim „leistungsgerechten Unentschieden“ (Kottmann), welches dem FC Wangen mehr hilft, als dem abgeschlagenen Tabellenschlusslicht.

Wangen hat fünf Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz

Klaus Kottmann und auch Geschäftsführer Thomas Ehinger waren sich nach dem Spiel einig und zollten dem Einsatz ihrer Mannschaft großen Respekt: „Hut ab vor der Mannschaftsleistung, die bei diesem tiefen Boden, auf dem der Ball kaum gerollt ist, sich nochmals so eindrucksvoll zurückgekämpft hat.“

Durch diesen Punktgewinn im Nachholspiel bleibt der FC Wangen auf Platz neun, mit fünf Zählern Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.