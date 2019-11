FC Wangen steigert sich nach der Pause deutlich

Der FC Wangen hat sich in der Fußball-Verbandsliga gegen den Tabellenzweiten SSV Ehingen-Süd einen Zähler erkämpft. Die Hausherren steigerten sich nach der Halbzeit und spielten dank eines Treffers von Kapitän Simon Wetzel noch 1:1. „In der ersten Spielhälfte war Ehingen-Süd viel besser, am Ende war es ein offener Schlagabtausch“, sagte Wangens Trainer Adrian Philipp.

Der FC Wangen war auf dem Kunstrasen am hinteren Ebnet zu Beginn des Spiels die aktivere Mannschaft. Einen ersten vielversprechenden Torabschluss hatte Thomas Maas aus dem Gewühl heraus im Anschluss eines Eckballs, aber Süds Torhüter Benjamin Gralla war auf dem Posten. Nach nicht einmal zehn Minuten hatte der Tabellenzweite die nächste brenzlige Situation zu überstehen, Wangens Okan Housein fing in der eigenen Hälfte den Ball ab, sah Gralla zu weit vor dem Tor stehen, sein Versuch aus rund 60 Meter ging aber hauchdünn am Tor vorbei. Für die Gäste, die fortan an das Spiel klar bestimmten, schien diese Situation wie ein Weckruf.

Für Philipp war der Wangener Einbruch unerklärlich: „Was nach der zehnten Minute passiert ist, kann ich mir nicht erklären. Wir haben uns mehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt, als mit unserem Spiel.“ Süds Trainer Michael Bochtler war mit der Leistung seiner Mannschaft nach der verschlafenen Anfangsphase zufrieden: „Wir sind nach zehn Minuten griffiger geworden und hatten viele Chancen.“ Wahrlich gab es für die Gäste aus Kirchbierlingen beinahe Chancen im Minutentakt, erst scheiterten Simon Dilger und Semir Telalovic mit ihren Kopfballversuchen nur knapp und kurz darauf lenkte Wangens Schlussmann einen Flachschuss von Dilger gerade noch um den Pfosten. Mitte der ersten Spielhälfte wurden den Gästen auch noch ein Tor von Simon Dilger aberkannt, da der Schiedsrichterassistent den Vorlagengeber Timo Barwan scheinbar im Abseits gesehen hat. Die Hausherren liefen in dieser Phase des Spiels nur noch hinterher und bekamen kaum Verschnaufpausen, ein SSV-Angriff reihte sich an den Nächsten. Julian Hinkel parierte zwei Abschlüsse von Barwan und Sutalo, ehe auch er sich nach einer halben Stunde geschlagen geben musste. Süd kombinierte sich im Zentrum klasse durch, am Ende kam der Ball zu Hannes Pöschl, der den Ball aus einem Meter zum 0:1 über die Linie drückte.

Die Wangener waren froh über den Pausenpfiff, aber nur, bis sie in der Kabine waren, denn da empfing sie angefressener Trainer. „In der Halbzeit war es richtig laut, so wie wir uns auf dem Platz präsentiert haben, geht überhaupt nicht“, sagte Philipp. Süds Trainer Bochtler haderte nur mit der Chancenauswertung seiner Mannschaft: „Wir hätten zur Pause höher führen müssen.“

Kapitän Simon Wetzel trifft zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel gestaltete Wangen das Spiel offener. In der 63. Spielminute landete ein Linksschuss von Okan Housein aus über 20 Metern am Querbalken, den Abpraller setzte Maas per Kopf direkt in die Hände von Gralla. Nur zwei Minuten später spielte Yannick Huber den Ball über rechts flach ins Zentrum zu Jonas Müller, der überlegt in den Rückraum spielte und Simon Wetzel mit links aus knapp 16 Metern rechts oben zum 1:1 ins Tor traf.

Zehn Minuten vor Schluss hatte Wangen die Möglichkeit das Spiel komplett zu drehen, Jan Gleinser lief aus halblinker Position aufs Tor zu, sein Abschluss rauschte aber nur wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Im direkten Gegenzug hatte Süds Hannes Pöschl ebenfalls den Siegtreffer auf dem Fuß, nach toller Vorarbeit von Simon Dilger, brachte er den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unter, Hinkel parierte abermals stark. Nach spannenden 90 Minuten sprachen beide Trainer von einem „gerechten Remis“.