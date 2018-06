FC Wangen stürzt den Tabellenführer

Zunächst einmal hat es sich um ein richtig geiles Fußballspiel gehandelt! Das darf man heutzutage, ohne rot zu werden oder anschließend zur Beichte zu müssen, zur Sprache bringen. Die Rede ist dabei wohlgemerkt von einem Remis – vom 1:1 (1:0) zwischen dem FC Wangen und dem SGV Freiberg, vom hochverdienten Punktgewinn des Kleinen aus dem Oberland gegen den am Ende recht kleinlauten Großen aus dem Unterland. Es gab am Samstag deshalb nicht wenige unter den rund 300 Zuschauern, die den Allgäuern sogar einen „gefühlten Sieg“ im vorletzten Verbandsliga-Heimspiel bescheinigten.

Die Wahrheit liegt – siehe Ergebnis – in der Mitte. Denn beinahe wäre der FC noch um den Lohn gebracht worden, als knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff Sven Franzen einen „Kracher“ an die Unterkante der Latte beförderte. In der Tat wankten die Wangener zu diesem Zeitpunkt gehörig, die mit den gesperrten oder verletzten Housein, Perlas, Schmähl und Nikolaidis gleich auf vier wichtige Stammkräfte verzichten mussten. Aber sie fielen nicht. „Wangen hat uns besonders in der ersten Halbzeit den Schneid abgekauft, ist tief gestanden, war insgesamt williger und bissiger.

Freiberg verliert Tabellenführung

Und wer glaubt, schon vorher als Sieger festzustehen, der kann nun mal nix gewinnen.“ Wenn ein Trainer die eigene Mannschaft abwatscht und die Leistung des Gegners über den Klee lobt, dann muss die Enttäuschung tief sitzen. Ramon Gehrmann, Coach des ambitionierten Oberliga-Absteigers, setzte sogar noch einen drauf: „Als Tabellenführer anzureisen und als Zweiter nach Hause zu fahren, damit kann ich nicht zufrieden sein.“ Zu diesem Zeitpunkt war längst bekannt, dass Freibergs hartnäckigster Verfolger FSV 08 Bissingen im Verbandsliga-Hit den Göppinger SV mit 3:0 in die Schranken gewiesen und den SGV damit vom Platz an der Sonne vertrieben hatte. „Jetzt ist aber ein Fässchen aus Bissingen fällig“, grinste FC-Abwehr-Stratege Daniel Wellmann, der trotz Magenverstimmung munter mitmischte.

Überhaupt stimmte die Mischung im Wangener Team, das immer dann zu formidabler Form aufzulaufen scheint, wenn es gegen einen Großen der Zunft geht. Gar eine 2:0-Führung zur Pause lag in der Luft, als der als einzige Spitze aufgebotene Philipp Boenke – der 24-Jährige lief sich bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute die Seele aus dem Leib – ein Abseits-Geschenk nicht annahm (15. Minute). Doch da war ja noch der erst 19-jährige Kevin Bentele, der in der 28. Minute zum 1:0 abstaubte; ein Beleg der Wangener Willenskraft an diesem Tag.

Auch war da mit Pirmin Barensteiner noch ein anderer Jungspund, der mit einer Glanzparade in der 27. Minute den Ausgleich durch Dibran Thaqi verhinderte und im weiteren Verlauf, so abgedroschen das klingen mag, zum Turm in der Schlacht avancierte. „Er, aber auch die gesamte Mannschaft, waren einfach super“, rühmte der wegen eines Fingerbruchs außer Gefecht gesetzte Stammkeeper Michael Schmähl. Wohl dem, der über zwei so hoch veranlagte Torhüter verfügt! Ebenso wohl dem, der den Ausgleich kurz nach der Pause (Kopfball Spetim Muzliukaj), ein von Schiedsrichter Uwe Stark wegen Behinderung zu Recht nicht gegebenes Tor in der 77. Minute und einen Freiberger Sturmlauf sondergleichen mit Glück und Geschick wegsteckt.

Das Schlusswort gebührt FC-Coach Jürgen Kopfsguter, der die auf Freiberg maßgeschneiderte Taktik zugeschnitten hatte: „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, weil sie wieder das Kämpfen gelernt hat. Jeder ist für jeden da, und mit 43 Punkten stehen wir auf einem richtig ordentlichen Tabellenplatz.“ Der Siebte ist es, der sich am Samstag freilich anfühlte wie ein Dritter. Mindestens.

FC Wangen - SGV Freiberg 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Bentele (28.), 1:1 Muzliukaj (47.). SR: Stark (Lauterach). Zuschauer: 300. FCW: Barensteiner; Hecht, Wellmann, Hengge, Schuwerk; Bentele (67. Eninger), Giraud, Müller (73. Inan), Karrer, Mähr; Boenke (81. Raaf).