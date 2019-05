FC Wangen nähert sich dem Klassenerhalt

Durch den 1:0-Heimsieg gegen den Mitabstiegskonkurrenten VfB Neckarrems am Samstag kann der FC Wangen fast schon mit einem weiteren Jahr in der Fußball-Verbandsliga planen. Durch einen sehr strittigen Foulelfmeter ging Wangen früh durch Steffen Friedrich in Führung. In der zweiten Spielhälfte verpassten es die Allgäuer, frühzeitig den Sack zuzumachen.

Die erste gute Nachricht am Samstag gab es für Wangens Trainer Adrian Philipp schon vor der Partie. Bei den Führungsspielern Simon Wetzel und Fabian Eninger war unter der Woche ein Mitwirken gegen Neckarrems noch fraglich, aber beide standen von Beginn an auf dem Platz. Dennoch begann das Spiel von beiden Mannschaften recht verhalten, die Nervosität war den Spielern deutlich anzumerken. Die ersten Offensivaktion hatten die Gäste. Erst kam Eugenio Del Genio frei zum Kopfball, aber er bekam keinen Druck hinter den Ball, und kurz darauf versuchte es Neckarrems’ Torjäger Nesreddine Kenniche mit einem satten Schuss aus 20 Metern, den aber FCW-Torhüter Julian Hinkel zur Seite faustete.

Der Pfiff sorgt für Verwunderung

In der 17. Minute kam eine, wenn nicht die spielentscheidende Szene: Wangens Simon Wetzel lief von rechts mit dem Ball in den Strafraum, ein Verteidiger von Neckarrems grätschte dazwischen, spielte zwar klar den Ball, aber dennoch gab es zum Entsetzen aller Gästespieler einen Pfiff. Der Unparteiische entschied zum Ärger von VfB-Trainer Markus Koch auf Strafstoß. „Das war eine aberwitzige Entscheidung“, meinte Koch. Wangens Trainer Adrian Philipp gab seinem Gegenüber Recht. „Ich hab mich auch über diesen Elfmeter gewundert, in dieser Situation hatten wir Glück.“ Steffen Friedrich war’s egal, er nahm sich den Ball und hämmerte ihn unhaltbar rechts oben zum glücklichen 1:0 ins Eck.

Die Führung der Hausherren kam aus dem Nichts, aber sie gab ihnen sichtlich Rückenwind. Nach 25 Minuten kam Okan Housein im Strafraum frei zum Abschluss, aber sein Flachschuss war zu harmlos. Nach gut einer halben Stunde kombinierte sich der FC schön durchs Mittelfeld, der Ball kam zu Friedrich, aber dessen Rechtsschuss aus 20 Metern parierte Neckarrems’ Schlussmann Luis Miguel Rodrigues Loucao zur Ecke. Neckarrems meldete sich erst kurz vor der Halbzeitpause zurück. Luigi Ancona dribbelte von links Richtung Wangener Strafraum, legte quer zu Lars Ruckh, aber Julian Hinkel war auf dem Posten und lenkte den Ball glänzend aus dem unteren Toreck.

Nach dem Wiederanpfiff benötigte die Partie wiederum zehn Minuten Anlaufzeit, ehe Wangens Enes Demircan den VfB-Torhüter prüfte. Kurz darauf war auch Hinkel zur Stelle und parierte nach Doppelpass zwischen Ancona und Del Genio stark. Ab der 70. Minute hatten die Gastgeber gleich mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Erst fand Jan Gleinser mit seiner Hereingabe keinen Abnehmer, und eine Minute später schoss Enes Demircan freistehend aus 13 Metern übers Tor.

Housein trifft die Latte

Eine Viertelstunde vor Schluss versuchte es auf der Gegenseite Lars Ruckh mit einem Freistoß aus 30 Metern, den abgefälschten Schuss hielt Hinkel erneut stark. Dann war aber wieder der FC Wangen am Zug, Okan Housein setzte sich klasse über links durch, seinen Pass ins Zentrum schob der eingewechselte Kaan Basar knapp am langen Pfosten vorbei. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit hatte Housein mit seinem abgefälschten Linkschuss Pech, der von der Unterkante der Latte wieder ins Feld sprang. Im direkten Gegenzug hielt der überragende Hinkel den Wangener Sieg fest – einen strammen Schuss aus spitzem Winkel lenkte er gerade noch an den Pfosten. „Wir haben insgesamt ganz gut verteidigt, Jule im Tor war richtig stark“, lobte Philipp seinen Torhüter.

Nach dem Schlusspfiff war der Jubel auf Wangener Seite riesengroß. FCW-Trainer Philipp war sichtlich erleichtert nach dem Heimsieg: „Das war Abstiegskampf pur, man hat auf dem Feld gesehen, was auf dem Spiel stand. Wir hätten frühzeitig aus unseren Kontermöglichkeiten das 2:0 machen müssen, aber wir sind glücklich über den Sieg und können fast nicht mehr direkt absteigen.“ Neckarrems’ Trainer Koch war mit der Leistung seiner Mannschaft an diesem Nachmittag nicht einverstanden: „Das war enttäuschend von uns, wir hatten zu viele Ballverluste. Der Sieg von Wangen ist sicher nicht unverdient.“