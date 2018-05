FC Wangen macht einen großen Schritt

Der FC Wangen hat am Samstag in der Fußball-Verbandsliga Württemberg einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten TSG Öhringen gefeiert und kann fast schon für ein weiteres Jahr Verbandsligafußball planen. Nach seiner langen Verletzungspause erzielte Yannick Huber, bei seinem ersten Rückrundeneinsatz, den vorentscheidenden Treffer.

Die beiden Mannschaften brauchten am Samstagnachmittag ein paar Minuten, um bei sommerlichen Temperaturen ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Nachdem über die rechte Seite Mario Vila Boa und Franz Rädler mit ihren Solos jeweils im letzten Moment gestoppt wurden, machte es Steffen Friedrich über seine linke Seite besser. Sein energischer Vorstoß in den Sechszehnmeterraum konnten die Gäste nicht stoppen, jedoch setzte Luis Metzen Friedrichs flache Hereingabe aus fünf Metern an die Querlatte. Nur wenige Minuten später, Mitte der ersten Spielhälfte, war es wieder Friedrich, der Stürmer Thomas Maas in zentraler Position vor dem Gästetor freispielte, aber Wangens Torjäger traf nur den Pfosten.

Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Wangener Führung schon verdient gewesen, auch wenn die Heimelf noch nicht zu überzeugen wusste und wenige Ideen gegen eine defensiv ausgerichtete Öhringer Mannschaft hatte. Von den Gästen kam bis dahin recht wenig, lediglich ein harmloser Fernschuss musste Julian Hinkel im Tor des FC parieren und bei einem gefährlichen Rückpass von Metzen aus rund 40 Metern, war Hinkel ebenfalls auf dem Posten. Dennoch hatte Öhringen kurz vor der Pause noch eine große Möglichkeit den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Öhringens Angreifer Demir Volkan lief von halbrechts in Strafraum, anstatt den mitgelaufenen Johannes Bemmerer zu bedienen, der völlig frei stand, versuchte er es selber und scheiterte an Hinkels Fußabwehr. Nach dürftigen Leistungen beider Mannschaften ging es in die Halbzeitpause.

Wangens sportlicher Leiter Ralf Hartmann war ebenfalls noch nicht angetan vom Auftritt seines FC: „Uns ist im ersten Durchgang zu wenig eingefallen gegen einen tiefstehenden Gegner.“ Das sollte sich im zweiten Abschnitt schnell ändern. Erst vier Minuten waren um, da verwertete Thomas Maas eine Flanke von der linken Seite eiskalt und erlöste den Wangener Anhang. Von der TSG Öhringen kam weiterhin wenig, erst Mitte der zweiten Spielhälfte versuchten sie, das Spiel mehr und mehr in die Wangener Hälfte zu verlagern, was der Heimelf große Räume zum Kontern gab.

Jedoch wusste die FC-Elf diese Räume noch nicht zu nutzen. „Viel zu oft war der letzte Pass aber zu ungenau“, beklagte Hartmann. In der 77. Minute kam dann einmal genau dieser Pass in den Rücken der Abwehr zu Yannick Huber, der sich die Chance nicht nehmen ließ und zum 2:0 einschoss. Huber war nach seiner Knieverletzung erstmals im Jahr 2018 auf dem Platz und traf sieben Minuten nach Einwechslung zur Vorentscheidung.

„Yannick hat nochmals richtig Schwung reingebracht, für ihn freut es mich besonders“, sagte Ralf Hartmann. Der junge Enes Demircan hatte kurz darauf noch die Möglichkeit auf 3:0 zu erhöhen, traf aber den Ball nicht richtig, so blieb es beim verdienten 2:0 Heimerfolg des FC Wangen. "Die zweite Hälfte war von uns schon ein Tick besser, daher haben wir auch verdient gewonnen“ (Hartmann).

Der FC Wangen bleibt durch diesen Sieg in der Rückrunde zu Hause weiterhin ungeschlagen und schafft sich eine komfortable Ausgangssituation im Abstiegskampf.