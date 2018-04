FC Wangen kassiert drei direkte Freistoßtreffer

Dicke Packung in Ilshofen: Der FC Wangen musste in der Fußball-Verbandsliga Württemberg auf etliche Stammspieler verzichten und hatte der starken Heimmannschaft nichts entgegenzusetzen. Dem TSV Ilshofen gelangen beim hochverdienten 5:0-Sieg über den FC Wangen gleich drei direkte Freistoßtreffer.

Die Hoffnung, der TSV Ilshofen würde sich nach dem Einzug ins WFV-Pokalfinale unter der Woche, jetzt nur noch auf das Endspiel gegen den SSV Ulm konzentrieren, war schnell verflogen. Spielertrainer Ralf Kettemann schickte dieselbe Startelf aufs Feld, wie beim Pokalhalbfinalsieg über den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und zeigte von Beginn an, wer der Herr im Haus ist.

Die erste Torchance gegen personell arg geschwächte Wangener bot sich den Gastgebern bereits nach zwei Minuten, aber Julian Hinkel im Tor des FCW klärte in höchster Not. Die Wangener taten sich wie erwartet schwer, da sie nach den Ausfällen von Okan Housein, Franz Rädler, Jan Gleinser, sowie Kapitän Simon Wetzel, eine komplett neu formierte Mannschaft aufs Feld schickte.

Der TSV Ilshofen war in den ersten Minuten sehr dominant, jedoch ohne sich weitere Tormöglichkeiten zu erspielen. Nach 18 Minuten war es dann ein Gewaltschuss aus rund 25 Metern von Daniel Schmelzle, der die Hausherren verdient in Führung brachte. Danach kamen die Gäste aus Wangen ein wenig besser ins Spiel und zeigten sich häufiger in des Gegners Spielhälfte. Aber genau in dieser Phase fiel das 2:0 für Ilshofen, was Wangens Trainer Adrian Philipp, der aufgrund der Personalnot von Beginn an spielte, sehr ärgerte: „Nach dem 0:1 hatten auch wir im Ansatz ein, zwei Chancen, aber genau dann bekommen ein weiteres Gegentor“. Ilshofens Spielertrainer Ralf Kettemann zirkelte einen Freistoß über die Mauer vom Innenpfosten unhaltbar ins Tor. Bis zur Pause plätscherte die Partie ein wenig vor sich hin, Wangen tat sich in der Offensive weiterhin schwer und Ilshofen Kontrollierte das Spielgeschehen, ohne das Gästetor in Gefahr zu bringen. Mit einer verdienten 2:0-Führung für den TSV Ilshofen wechselten die beiden Mannschaften die Seiten.

Kettemann trifft erneut

In der zweiten Spielhälfte waren erst drei Minuten gespielt, da nutzte Ilshofens Benjamin Kurz einen katastrophalen Fehler in der Wangener Hintermannschaft und erzielte die Vorentscheidung. Der sonst so sicher Abwehrchef Fabian Eninger vertändelte als letzter Mann den Ball und lud die Gastgeber förmlich zu einem weiteren Treffer ein. Der FC Wangen versuchte, sich daraufhin nochmals zu wehren und hatte seine beste Phase im Spiel, aber die sich bietenden Möglichkeiten wurden kläglich vergeben oder wie in der 62. Minute von einem Ilshofener Verteidiger auf der Linie geklärt.

In der 66. Spielminute erzielte Ralf Kettemann erneut per herrlichem Freistoßtreffer seinen zweiten Treffer und erhöhte auf 4:0. Nicht umsonst fand Adrian Philipp schon vor dem Spiel lobende Worte für Ilshofens Spielertrainer: „Für mich ist Ralf Kettemann, der beste Spieler der Liga.“ Die Gäste aus Wangen hatten den Hausherren nun nichts mehr entgegenzusetzen. Der für Kettemann eingewechselte Florian Maas, übernahm nicht nur seinen Platz auf dem Feld, sondern tat es ihm gleich und traf ebenfalls mit einem direkten Freistoßtor zum 5:0. Mit einer Kopie des zweiten Freistoßtreffers von Kettemann, stellte Maas den Endstand her und erzielte Ilshofens drittes direktes Freistoßtor in diesem Spiel.

Adrian Philipp wollte das Resultat nicht zu hoch hängen und richtet den Blick schon nach vorne: „Uns haben einfach zu viele Stammspieler gefehlt, die wir nicht ersetzen konnten, daher haben wir auch verdient verloren. Wir hoffen dass ein, zwei Spieler wieder zurückkommen und wir gegen Öhringen nächste Woche wieder punkten können.“