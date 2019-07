FC Wangen freut sich auf attraktive Gegner

Wie im vergangenen Sommer findet im Wangener Allgäustadion wieder der BMW-Unterberger-Cup statt. Neben dem Fußball-Verbandsligisten FC Wangen kämpfen der FV Rot-Weiß Weiler, der SC Pfullendorf und die A-Junioren des SSV Ulm um den Wanderpokal.

Wangens Vorstandsmitglied und Hauptorganisator des Vorbereitungsturnier, Ralf Hartmann, freut sich auf die Spiele gegen „namhafte Gegner“ am kommenden Wochenende. Wie im Vorjahr bei der Premiere des BMW-Unterberger-Cups ist der FV Rot-Weiß Weiler wieder im vierköpfigen Teilnehmerfeld dabei. Seit mehr als einem Jahrzehnt gehört Weiler der Landesliga an und hat sich in dieser Zeit schon einige interessante Duelle mit dem FC Wangen geliefert. 2014 stiegen die Westallgäuer sogar in die Verbandsliga auf – ein Jahr später aber wieder ab, zusammen mit dem damaligen Tabellenschlusslicht FC Wangen. Seither gelang dem FV Weiler Jahr für Jahr eine Topplatzierung in der Landesliga, 2017 scheiterte Weiler erst in der Aufstiegsrelegation. Der von Jürgen Kopfsguter trainierten Mannschaft ist auch in der kommenden Saison einiges zuzutrauen, zumal sie im Sommer in Dennis Schwarz vom FC Wangen Verstärkung bekommen hat. Eine erste richtige Standortbestimmung für den bayerische Vertreter Weiler ist am Samstag das Halbfinale gegen den südbadischen Verbandsligisten SC Pullendorf.

Sijaric übernimmt von Konrad

Der SC Pfullendorf scheint seine sportliche Talfahrt allmählich überwunden zu haben. Nachdem der SCP zwölf Jahre ohne Unterbrechung der Regionalliga Süd angehörte, ging es nach dem Abstieg 2014 steil bergab. Innerhalb von vier Jahren ging es für die Linzgauer runter bis in die Landesliga. Unter Marco Konrad, ehemals Trainer des FV Ravensburg, ging es gleich wieder zurück in die Verbandsliga. Im ersten Jahr in der Verbandsliga Südbaden schaffte der ehemalige Regionalligist mit dem siebten Platz den Sprung ins gesicherte Mittelfeld. Im Sommer trat Konrad von seinem Amt zurück und wurde vom Pfullendorfer A-Juniorentrainer Adnan Sijaric beerbt. Sijaric, der den SCP zu Regionalligazeiten trainierte und anschließend zwei Jahre beim TSV Berg war, kehrte nach dem Abstieg im zweiten Jahr beim TSV nach Pfullendorf zurück.

Im anderen Halbfinale trifft der heimische FC Wangen auf die A-Junioren des SSV Ulm 1846. Auf diese Partie freut sich Ralf Hartmann besonders. „Das wird eine interessante Partie. Ich glaube, da werden unsere Spieler gleich mal richtig gefordert.“ Der Ulmer Nachwuchs schaffte unter Fabian Hummel, inzwischen hauptamtlicher Manager des FV Ravensburg, den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. Das Traineramt übernommen hat im Sommer Thomas Lemke, der unter anderem den FV Olympia Laupheim in der Verbandsliga und den FV Illertissen II in der Landesliga trainierte und in der kommenden Saison mit Ulm den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen möchte.

Der FC Wangen trifft auf eine Mannschaft, die spieltechnisch und taktisch sehr gut ausgebildet sein wird und im neuen Ulmer Nachwuchszentrum unter guten Voraussetzungen trainieren kann. Der Kontakt zum Ulmer Bundesliganachwuchs kam über FCW-Trainer Adrian Philipp zustande, der Ulms Trainer Thomas Lemke schon länger kennt. „Das freut uns natürlich besonders, dass wir solch eine Mannschaft für unser Turnier gewinnen konnten“, sagt Hartmann.

Die Wangener müssen sich gegen Ulms Nachwuchs aber nicht verstecken. Nachdem der FCW ein wenig Anlaufschwierigkeiten in der Vorbereitung hatte und gegen den Bezirksligisten TSV Heimenkirch überraschend mit 0:3 verlor, hat sich die Mannschaft gefangen. Beim Landesligisten SV Weingarten folgte ein 4:3-Erfolg. „Auch wenn wir noch einige Langzeitverletzte haben, sind in der letzten Woche wieder deutlich mehr Spieler an Bord gewesen“, sagt Ralf Hartmann. So hatte Adrian Philipp in Weingarten, im Gegensatz zum Spiel gegen Heimenkirch, wieder eine voll besetzte Ersatzbank. Dies wird auch am Wochenende vonnöten sein, denn da wird auf die Wangener sicherlich viel Laufarbeit zukommen.

Auch wenn es nur ein Vorbereitungsturnier ist, will Hartmann die Spiele am Wochenende im eigenen Stadion sehr ernst nehmen. „Für uns ist es die letzte Generalprobe, bevor die erste Pokalrunde und danach der Ligastart vor der Tür stehen.“ Der FC Wangen hat zudem nicht nur zwei Testspiele vor sich – der Verbandsligist will die Titelverteidigung, er will den Wanderpokal behalten.