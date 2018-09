FC Villingen will Spitzenplatz festigen

Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen empfängt am Samstag um 15 Uhr den SV Oberachern. Der Tabellenvierte gilt nach zuletzt erfolgreichen Spielen im heimischen Friedengrund als Favorit. Allerdings trübt die schwere Verletzung von Mittelfeldspieler Stjepan Geng (Kreuzbandriss und Meniskusschaden) die Villinger Stimmung vor diesem südbadischen Derby.

Die Gäste aus der Ortenau knöpften am vergangenen Wochenende dem FV Ravensburg einen Punkt ab, rangieren mit acht Punkten aber lediglich auf Platz 14. Die Nullachter setzten sich zuletzt beim FC Nöttingen mit 2:1 durch und belegen mit 17 Punkten Platz vier, mussten diesen Erfolg aber teuer bezahlen. Die schwere Verletzung von Stjepan Geng erwies sich, nach eingehender Untersuchung, als Kreuzbandriss und Meniskusschaden. So müssen die Nullachter auf den ehemaligen kroatischen U20-Nationalspieler, der sich in den vergangenen Wochen in blendender Verfassung befand, mindestens ein halbes Jahr verzichten.

„Das ist ein schwerer Schlag für uns und für Stjepan selber. Jetzt müssen wir als Mannschaft noch enger zusammenrücken und versuchen, diese Lücke einigermaßen zu schließen, was sicher nicht einfach wird“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric.

Bereits gegen den SV Oberachern, der in seinen bisher vier Auswärtsspielen ohne Punkt geblieben ist, hofft Maric auf eine Trotzreaktion der Mannschaft. Die Jungs sollen für Stjepan gewinnen – „nicht nur, weil er ein toller Spieler, sondern auch ein feiner Kerl ist“, so der Coach.

„Müssen Geduld aufbringen“

Oberachern ist indes nicht zu unterschätzen. Zuletzt verpflichtete die Mannschaft des Ex-Bahlinger-Trainers Marc Lerandy mit Evan Erius einen Spieler, der bei CS Cedan in der dritten, französischen Liga spielte. „Wir müssen gegen Oberachern selbstbewusst und konzentriert auftreten. Zudem müssen wir auch die notwendige Geduld aufbringen“, erinnert Maric an das Spiel der vergangenen Runde, als seine Mannschaft das Spiel erst durch zwei späte Tore mit 2:0 für sich entschied. Zudem erinnert der 39-jährige Nullacht-Coach auch an die Qualität des SVO, der im ersten Heimspiel der Saison Regionalliga-Absteiger Kickers Stuttgart mit 3:1 besiegte.

Neben Geng müssen die Nullachter auch noch einige Zeit auf Frederick Bruno (Mittelfußbruch) verzichten. Dafür kehren Mauro Chiurazzi und Kamran Yahyaijan wieder in den Kader zurück.