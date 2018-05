Vor wenigen Wochen stand der SC Riessersee noch im Finale um die DEL-2-Meisterschaft, vor einigen Tagen wurde sogar mit Uli Maurer ein gestandener DEL-Spieler verpflichtet, nun steht der Verein vor einem Trümmerhaufen. Am Dienstag gab der SCR bekannt, in der kommenden Saison nicht mehr in der zweiten Eishockeyliga zu spielen. Gesellschafter und Geschäftsführer Udo Weisenburger gab in einem offenen Brief bekannt, dass er diese Entscheidung aus finanziellen Gründen treffen müsse.