FC Villingen fehlen noch zwei Siege zu Platz zwei

Im drittletzten Saisonspiel geht es für den Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen zum SSV Reutlingen. In diesem vorletzten Auswärtsspiel der Saison will der Neuling einen weiteren Schritt in Richtung Relegation zur Regionalliga machen.

Bereits am Freitag um 19 Uhr gastiert der FC 08 Villlingen beim ehemaligen Zweitbundesligisten SSV Reutlingen im dortigen Kreuzeichestadion. Der SSV war unter der Woche im Einsatz und unterlag zu Hause dem stark abstiegsgefährdeten SV Spielberg mit 1:2. Die Reutlinger vergaben zwei Elfmeter. Mit 48 Punkten belegen sie den achten Platz und können dem Saisonende entspannt entgegen blicken. Allerdings zeigte sich SSV-Trainer Teodor Rus wenig amüsiert und sprach einigen seiner Spieler die Oberliga-Tauglichkeit ab. So dürfte beim SSV doch etwas Feuer unter dem Dach sein.

Die Ausgangslage für die Nullachter ist nach dem knappen 3:2-Heimsieg vergangenen Samstag gegen die U23 des SV Sandhausen nun klarer. Bei vier Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten SGV Freiberg gilt es, eines der beiden Auswärtsspiele (am 16. Mai steht die letzte Auswärtsspartie in Neckarsulm an) sowie das letzte Rundenspiel zu Hause gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSG Weinheim zu gewinnen, dann ist der zweite und somit Relegationsplatz zum Aufstieg in die Regionalliga gesichert. „Wir haben uns in diese gute Ausgangslage gebracht, dass wir alles in eigener Hand haben und wollen deshalb auch mit Selbstvertrauen in die restlichen Spiele der Saison gehen“, betont Maric.

Personell dürfte es bei den Nullachtern zudem wieder besser aussehen. Zwar fallen Cristian Giles (Oberschenkelverletzung), der Stürmer wechselt bekanntlich nach dieser Saison zum SSV Reutlingen, und Tobias Weißhaar (Wadenverletzung) sowie Manuel Stark (Kniebeschwerden) aus, dafür kehren aber Kapitän Benedikt Haibt, Damian Kaminski, Nedzad Plavci (nach Ablauf seiner Sperre) und Frederick Bruno in den Kader zurück. In der Hinrunde gewannen die Nullachter zu Hause gegen den SSV Reutlingen mit 2:1.