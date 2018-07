FC und Zech punkten dreifach

In der Fußball-Kreisliga B IV stürmt das Spitzenduo Zech/FC weiter voran. Bürgermoos und Ettenkirch sind nach den gestrigen Siegen die härtesten Verfolger.

Zwischendurch hatte Zechs Trainer Laki Tsaparas schon Angst, dass sich die vielen vergebenen Torchancen rächen würden. Der B-Liga-Tabellenführer spielte in Weissenau ein gutes Spiel, nutzte seine Tormöglichkeiten aber unzureichend. Nach dem 2:3, einem Weitschuss, wurde es nochmal spannend. Weissenau kam danach aber nicht mehr gefährlich vor Zechs Tor. „Zu hundert Prozent verdient“ sei der Sieg, sagte Tsaparas hinterher, „wir haben das Spiel gemacht“.

Zech tut gut daran, seinen Vorsprung weiter zu pflegen, denn die Konkurrenz schlief gestern nicht. Der FC positionierte sich mit dem 3:1 gegen Meckenbeuren als Tabellenzweiter. Überzeugend war da vor allem die erste Halbzeit, „danach haben wir die Angriffe nicht mehr fertiggespielt“, kritisierte FC-Coach Giovanni Rizzo. Meckenbeuren war über Konter gefährlich, hatte aber nur kurz vor Schluss eine richtige Chance zum 3:2. „Zech und Meckenbeuren sind jetzt weg“, sagte Rizzo und strich einen weiteren Hauptkonkurrent von der Liste.

In der weiterhin sehr breiten Verfolgergruppe sind nun Bürgermoos und Ettenkirch ganz vorn. Die Bürgermooser feierten ausgelassen ihr 5:2 beim Vorjahreszweiten Wangen. Dort ärgerte sich Hakan Abis über den schon länger angekündigten Dämpfer. „Wir spielen keinen schönen Fußball und Bürgermoos ist zweikampfstärker“, analysierte Wangens Trainer. Nach dem 2:3 lösten die Gäste ihren Abwehrriegel nicht auf, sondern konterten weiterhin effektiv. „Diesen Dämpfer haben wir mal gebraucht“, hofft Abis nun auf Besserung – weiß aber auch: „So haben wir vorne nichts zu suchen.“

Der SV Ettenkirch steht nach seinem 2:1 in Langenargen auf Platz vier. In Langenargen herrscht hingegen Tristesse: „Wir haben oben schon geschmeckt und stehen jetzt im Mittelfeld. Das hatten wir uns eigentlich vor der Saison erhofft“, sagte Pressemann Günther Bretzel, „aber es fühlt sich nicht so gut an“. Die Hoffnung nach dem Öksüz-Führungstreffer war nur von kurzer Dauer. „Das 1:1 hat man Ettenkirch auf die Füße gelegt“, ärgerte sich FVL-Coach Gökmen Öksüz.

Im Tabellenkeller tat sich gestern wenig. Sowohl Weingarten als auch die Sportfreunde kassierten Niederlagen: Kosova deutlich, die Sportfreunde knapp. „Dafür, dass wir mit dem Rücken zur Wand gespielt haben, war’s hervorragend“, lobte Sportfreunde-Coach Markus Vonbach seine zusammengeschusterte Elf. Es mangele eben an der Torauswertung, analysierte Vonbach; Bodnegg sei aber auch besser gewesen. Ralf Ehinger war derweil bereits zwei Minuten nach Anpfiff in Weingarten klar, „dass wir die packen können“. Kosovas „Weltklasse-Einzelspieler“ (Ehinger) formten keine Mannschaft und hätten nur Luft für 45 Minuten. Die SG SC/Croatia nutzte das aus und traf siebenmal. (jgp)