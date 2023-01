FC Röhlingen ehrt Mitglieder auf Weihnachtsfeier

Neue Wege hat der FC Röhlingen im Dezember bei der traditionellen Weihnachtsfeier beschritten. Nachdem zwei Jahren die Weihnachtsfeier mit Ehrungen coronabedingt ausfallen musste, wurden nun zahlreiche Mitglieder in der Mühlbachhalle geehrt. Anschließend gab vor der Halle ein geselliges Beisammensein.

Vorständin Alexandra Fisel begrüßte die Mitglieder und ihre Familien zum Auftakt des Abends. Hans-Georg Maier vom Württembergischen Fussballverband verlieh die Spieler-Ehrennadel in Bronze an Marco Bühler, Sascha Epacher, Jochen Grabert, Florian Steiner. Michael Schönherr erhielt die Verbandsehrennadel in Bronze, Tobias Landkammer und Julian Thomer wurde die Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze und Martin Beerhalter der Verbandsehrenbrief verliehen.

Klaus Berner, Bezirksvorsitzender des Württembergischen Tennisbunds, ehrte Otto Ebert mit der Verbandsehrennadel Silber vergoldet. Die Verbandsehrennadel Bronze versilbert erhielten Irmgard Seckler, Josef Sekler sowie Alfred Jungwirth. Claudia Rup und Hans-Peter Rup wurde die Verbandsehrennadel in Bronze, Alexander Vaas der Verbandsehrenbrief überreicht.

Vorständin Alexandra Fisel nahm die Vereinsehrungen vor. Zur beeindruckenden 60-jährigen Mitgliedschaft wurde Alfred Kling gratuliert. 50 Jahre im Verein sind Eugen Haas, Ulrich Konle, Alfred Landkammer, Franz Landkammer, Ulrich Maile, Ewald Schuster, Anton Wünsch.

Für 40 Jahre geehrt wurden Josef Dirheimer jun., Peter Graf, Peter Grundler, Martin Haas, Petra Heinisch, Sabine Hipp, Gerd Kuge, Jürgen Kurz, Alois Mayer, Karin Rechtenbacher, Franz Rieger, Karl Schäfer, Michael Schönherr, Michael Seibald.

25 Jahre beim FCR sind Marco Bühler, Stefanie Busch, Maria Eiberger, Gerlinde Gösele, Daniel Kettner, Lisa-Marie Rieger, Klaus Seidl, Otto Wünsch.

Aktiv seit zehn Jahren sind Julian Brendle, Alexandra Fisel, Johannes Gerold, Anna Heinisch, Friedemann Nagler, Jannik Rup, Felix Schilk, Selina Spaag, Dietmar Späth, Nandor Szekeres, Julian Thomer und Alexander Uhl; seit 25 Jahren Martin Beerhalter und Daniel Wünsch sowie seit 30 Jahren Michael Schönherr.