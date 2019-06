FC Marchtal verabschiedet Goran Grgic

Wenn ein Trainer nach siebenjähriger Tätigkeit einen Verein verlässt, so ist das nicht verwunderlich. Goran Grgic, „Gore“ unter seinen Fußballern genannt, wurde am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B2 vor dem Spiel gegen den SSV Emerkingen von den beiden Vorsitzenden des FCM, Michael Faßnacht und Dominik Rammelmayr, mit einem Geschenkkorb und einem Erinnerungs-Fotoalbum geehrt und verabschiedet. Dieses letzte Spiel zu gewinnen war auch der Ehrgeiz von Grgic, denn man hätte damit die Relegation erreicht und sogar noch die Chance, Meister werden. Das Spiel wurde gewonnen und der FC Marchtal wurde Zweiter, da gleichzeitig Tabellenführer SF Bussen sein Spiel ebenfalls gewann. Goran Grgic mischte im letzten Punktspiel des FCM, wie so oft, als „Joker“ mit. Wenige Tage später wurde im Entscheidungsspiel der Relegation zur Kreisliga A gegen den TSV Allmendingen in Ersingen der erhoffte Sieg nicht erreicht, der Trainer hatte einen Kurzeinsatz. Auch wenn der Aufstieg verpasst wurde, war die Spielrunde 2018/19 mit dem Erreichen des zweiten Tabellenplatzes eine Erfolgsgeschichte für die junge Mannschaft des FCM. Daran hatte Goran Grgic großen Anteil – als Trainer, Spielertrainer und Motivator. In seinem letzten Spiel als Marchtaler Trainer schnürte der 45-jährige Grgic noch einmal die Kickschuhe und wurde nach dem Spiel gegen Allmendingen in Ersingen von seinen Spielern und vielen Fans des FC Marchtal gefeiert und mit großem Dank verabschiedet. Damit endete seine Zeit als FCM-Spielertrainer, die zwei Meisterschaften mit dem Reserveteam brachte und vor allem eine Zeit des guten Miteinanders mit Spielern und Fans beim FC Marchtal war.