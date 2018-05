FC Kluftern löst TuS Immenstaad an der Spitze ab

Der FC Kluftern hat den Mitabsteiger und Nachbarn in Immenstaad an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden abgelöst. Die Mannschaft von Ralf Kaiser siegte beim SC Pfullendorf II mit 2:1 Toren, während die Immen- staader in Göggingen bei einem 3:3-Endstand lediglich die Punkte teilten. Der Tabellendritte SV Bermatingen bleibt im Rennen um den Meistertitel. Deren Spiel beim Vorletzten Bodensee Türkgücü Markdorf wurde nach 40 Minuten (1:0) wegen eines schweren Gewitters abgebrochen.

Im Pfullendorfer Käfigstadion sah es für den FC Kluftern zunächst nicht nach dem neunten Sieg in Folge aus. In der ersten Spielhälfte dominierten die Gastgeber, blieben aber ohne klare Chancen. Lediglich Patrick Arndt war mit einem Fernschuss aus 25 Metern erfolgreich. Nach der Pause, in der Thomas Rauber, der für den erkrankten Trainer Ralf Kaiser eingesprungen war, einige Umstellungen vornahm, wendete sich das Blatt. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, den Jonas Duske nach einem Konter herstellte. Danach bestimmten die Klufterner zunehmend das Spiel. Chancen auf Pfullendorfer Seite vereitelte die gut gelaunte Abwehr. Wie so oft fiel der Siegtreffer für die Kaiser-Elf in der Nachspielzeit. Alexander Rudolph flankte den Ball nach einem Freistoß zu Jonas Duske, der nur noch einschieben musste.

Der TuS Immenstaad hat es beim Tabellenfünften in Göggingen an Ehrgeiz und Konzentration fehlen lassen. Die Mannschaft von Ewald Heichele ging schon nach einer Minute mit einem Schuss aus 16 Metern von Jonas Heberle in Führung. Nach einer schönen Kombination mit Jonas Heberle erhöhte Ralph-Jörn Kristen zum 2:0. Einen dritten Treffer der Gäste sah der Unparteiische aus Abseitsposition. Danach kamen die Gögginger besser ins Spiel und holten den Rückstand noch vor der Pause mit einem Doppelschlag von Thomas Stolz und Daniel Burth auf. Erneut Ralph-Jörn Kristen brachte in der 75. Minute den TuS erneut in Führung, doch ein umstrittener Elfmeter, den Alexander Stärk souverän im Netz versenkte, führte zum 3:3. Beide Mannschaften wollten den Sieg. Die Immenstaader verspielten in dieser Phase gleich zwei hochkarätige Chancen.