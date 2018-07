FC Isny gewinnt das Allgäu-Derby mit 2:1

BODENSEE – Der FC Isny hat das Allgäu-Derby gegen den FC Leukirch mit 2:1 gewonnen – es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem Liga-Spiel seit 35 Jahren.Der SV Seibranz verlor das Spitzenspiel beim SV Kehlen mit 1:5 – bereits nach 25 Minuten lagen die Seibranzer mit 0:3 hinten.

Von unserem Mitarbeiter Christian Metz

FC Isny – FC Leutkirch 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor (30.), 2:0 Patrick Bentele (50.), 2:1 Daniel Biechele (88.) - Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte für Isnys Björn Ludwig (90.). Gegen einen deutlich verunsicherten FC Leutkirch hatte der FC Isny die erste Halbzeit des Allgäu-Derbys im Griff. Die Führung durch ein Billard-Tor – Jan Philipp Raab trifft aus der Distanz den Pfosten, der Ball prallt FCL-Torhüter Roman Dieing an den Oberschenkel und von dort ins Tor – war verdient, die Isnyer versäumten es aber nachzusetzen.

Mitten in die Leutkircher Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit hinein gelang Patrick Bentele dann doch das 2:0. Leutkirch schaffte es erst in der Schlussphase, wirklich Druck auf das Isnyer Tor auszuüben, vergab aber selbst große Torchancen und schaffte in einer turbulenten Schlussphase nur noch den Anschlusstreffer.

SV Amtzell – TSV Eschach 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Benedikt Böning (25.), 1:1 Simon Stiller (45.), 2:1 Florian Locher (68.), 2:2 Sven Christberger (90.+1). 2:3 Böning (90.+6). Der SV Amtzell bestimmte zwar in der ersten Halbzeit das Geschehen, geriet aber durch einen Konter in Rückstand. Nach einem Eckball konnte Simon Stiller kurz vor der Pause per Kopf ausgleichen. In Halbzeit zwei riss beim SVA der Faden – die Mannschaft hatte aber auch Pech, dass Eschach mit der letzten Aktion das 3:2 gelang.

SV Kehlen – SV Seibranz 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Michael Meschenmoser (15.), 2:0 und 3:0 David Bernhard (18., 23.), 4:0 Markus Büchelmaier (57.), 4:1 Timo Schöllhorn (66.), 5:1 Franz Josef Rudhart (68.) - Besondere Vorkommnisse: Seibranz´ Frank Schmuck verschießt Foulelfmeter (43.), Gelb-rote Karte für Seibranz´ Andreas Pflug (65.). Für zehn Minuten – zwischen der 15. und der 23. Minute waren die Seibranzer nicht richtig auf dem Platz – danach rannten sie einem fast uneinholbaren 0:3 hinterher. Kehlens Sieg war verdient, fiel aber zu hoch aus.

TSG Bad Wurzach – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Nicolas Linge (6.), 2:0 Christoph Gschwind (12.), 3:0 Bayram Kürtoglu (51.), 3:1 Stefan Nuber (52.), 4:1 Kadir Yilmaz (81.). Im Kellerduell präsentierte sich eine TSG Bad Wurzach mit einem völlig veränderten Auftreten. Von Anfang an bauten die Wurzacher viel Druck auf – und trafen auch sofort. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:3 versuchte Fischbach/Schnetzenhausen noch einmal zurückzukommen, die TSG gewann aber verdient.

SG Kißlegg – FC Dostluk Friedrichshafen 9:1 (4:0). Tore: 1:0 Marcell Schneider (19.), 2:0 Armin Kempter (27.), 3:0 Christian Jakob (28.), 4:0, 5:0 und 6:0 Tobias Krug (34., 49., 50.), 6:1 Ceyhan Güler (58.). 7:1 Krug (59.), 8:1 Kempter (72.), 9:1 Krug (84.). – Schiedsrichter: Depprich (Ungerhausen) – Zuschauer: 140. Die SG Kißlegg begann zwar verhalten, legte dann aber gewaltig los – bereits zur Pause hätte die SG höher als mit 4:0 führen können. Verrückt: Gegen ein in der Defensive desolates Dostluk trafen die Kißlegger genauso oft wie in den acht Partien zuvor zusammen.

SV Fronhofen – FC Wangen II 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Marius Deutelmoser (34.), 1:1 Simon Sonntag (42.), 2:1 Peter Kemmer (67.), 3:1 Dominik Deutelmoser (85.) - Besondere Vorkommnisse: Wangens Simon Sonntag verschießt Foulelfmeter (42.). Der SV Fronhofen war kämpferisch und spielerisch die bessere Mannschaft. In Halbzeit eins konnte Simon Sonntag zwar nach einem verschossenen Elfmeter noch im Nachschuss den Ausgleich erzielen, der Fronhofener Sieg war aber verdient.

SV Oberteuringen – SG Baienfurt 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Waldemar Krohmer (16.), 0:2 Sebastian Bonn (37.), 1:2 Manuel Volk (54.), 2:2 Eigentor (75.), 2:3 Bonn (77.).

SV Kressbronn – TSV Tettnang Die Partie wurde abgesagt.