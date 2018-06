FC Hochemmingen gewinnt knapp 1:0

Der SV Denkingen hat das Hinspiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga beim FC Hochemmingen 0:1 (0:1) verloren. Die vom Worndorfer Helmut Wunderlich trainierte Mannschaft rechnet sich aber Chancen aus, dieses Ergebnis im Rückspiel am Sonntag um 15 Uhr vor eigenem Publikum noch drehen zu können.

Der FC Hochemmingen hatte in der Startphase mehr vom Spiel. Der Gast wurde sozusagen kalt erwischt. In der zweiten Minute wurde nach einem Eckball der Kopfball von Jan Vollmer von den Gästen vor der Torlinie noch geblockt. Doch dann zogen in der fünften Minute Julian Künstler und Pascal Heinig vor dem Strafraum der Gäste ein gelungenes Doppelpaßspiel auf. Pascal Heinig traf mit der Innenseite platziert und unhaltbar aus 16 Metern zum 1:0 in die rechte Torecke. So hatte der Torjäger, der vor der Partie für seine 27 Saisontore mit der Torjägerkanone ausgezeichnet wurde, wieder zugeschlagen.

Hochemmingen zeigte in der Folge die gefährlicheren Aktionen. In der 20. Minute scheiterte Pascal Heinig nach einer Hereingabe von rechts durch Julian Künstler aus spitzem Winkel an Gästetorhüter Ingo Schwägler. Auch in der 43. Minute wehrte Schwägler einen Schuss von Jan Vollmer ab. Davor hatte der Gastgeber allerdings Glück. Tino Wagner setzte in der 34. Minute einen Freistoß aus 18 Metern an den Pfosten.

Denkingen kam nach der Pause mit mehr Schwung aus der Kabine. So zwang Alexander Seitz Torhüter Steven Buczma in der 50. Minute zu einer tollen Flugparade. Der Gast drückte weiter auf den Ausgleich. Doch immer wieder konnte sich der FCH-Keeper auszeichnen. (hgb)