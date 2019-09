FC Gutmadingen entführt einen Punkt aus Villingen

FC 08 Villingen II - FC Gutmadingen 2:2 (1:1). Auch im dritten Spiel der Landesliga Südbaden, Staffel 3, sind die Nullachter aus Villingen ungeschlagen geblieben und etablieren sich weiter an der Spitze. Aber auch der FC Gutmadingen startete mit nun vier Punkten als Aufsteiger nicht schlecht.

Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger machte mit seinem Team am Samstag den vierten Saisonpunkt fix. Dabei hob er von seinem Team hervor, dass sich sein Team auch durch die schnellen Gegentore vor und nach der Pause nicht vom eigenen Konzept abbringen ließ.

„Beide Mannschaften haben vor der Pause strukturiert agiert. Unser Defensivpressing funktionierte. Doch nach vorne hin wurde von uns mit zu vielen langen Bällen gearbeitet. Das haben wir nach der Pause besser gemacht und viel griffiger agiert. Wir haben die Nullachter durch unsere physische Spielweise dann in viele Zweikämpfe hinein gezwungen. Wobei wir die Mehrzahl davon für uns entscheiden konnten.“ Über die kämpferisch gute Note sah Trainer Breinlinger sein Team dann mutiger nach vorn agieren. „Bei uns sah man dann den Willen, den Punkt in Villingen zu wollen. Ich denke, vom Spielverlauf her geht das Unentschieden, das ich als leistungsgerecht sehe, voll in Ordnung.“