FC Gentlemen singt sich und anderen weihnachtliches Ständchen

Ihr Jubiläum mal ganz anders zu feiern, dass haben sich die FG Gentlemen, eine Fasnetgruppe in Möhringen, die ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, vorgenommen. Deshalb ist die Fasnetgruppe in diesem Jahr zum ersten Mal mit Weihnachtsliedern aufgetreten. Diese sangen sie beim 16. Möhringer Weihnachtsmarkt, im Seniorenstift bei den älteren Mitbürgern sowie im Berufsförderungszentrum auf deren Weihnachtsmarkt. Hintergrund diese Auftrittes war, dass die FG Gentlemen mit ihrem Jubiläum anderen Menschen eine Freude bereiten wollten. Sie hatten auch eigens für ihre Auftritte am Wochenende in Möhringen eine CD mit Weihnachtsliedern aufgenommen und diese verkauft. Der komplette Erlös auf des Verkaufs der CD wird die Fanconi-Anämie-Stiftung zur Bekämpfung dieser Krankheit erhalten. Foto: Stefan Manger (sm)