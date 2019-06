FC Epfendorf steigt in Kreisliga A 1 auf

Die Fußballer des FC Epfendorf haben es geschafft. Durch einen 5:3-Sieg in Sulgen gegen den FSV Zepfenhan steigt der Tabellendritte der Kreisliga B 1 sofort wieder in die Kreisliga A 1 auf. Nach rund zehn Jahren in der A 1 heißt es für den FSV Zepfenhan den bitteren Gang in die B 1 anzutreten.

Dabei schien zunächst für den FSV Zepfenhan (Drittletzter der A 1) vor 400 Zuschauern alles nach Plan zu laufen. Bereits in der ersten Minute brachte Dennis Higlister den FSV Zepfenhan, nachdem sich Philipp Münch über die linke Seite durchgesetzt hatte, mit 1:0 in Führung. Als sechs Minuten später eine Fußabwehr von Epfendorfs Torhüter Andre Höflinger gründlich daneben ging und Kapitän Andreas Keller das 2:0 erzielte, schien für die FSV- Mannschaft von Trainer Oliver Krämer alles nach Plan zu laufen.

Nach rund einer Viertelstunde fand Epfendorf aber besser in die Partie. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld über die gegnerische Abwehr stand Ben Fischinger frei und verkürzte auf 1:2 (18.). Doch nach einer schönen Einzelleistung stellte Münch den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und erhöhte auf 3:1 (25.) für Zepfenhan. Aber auch nach diesem Gegentreffer blieb Epfendorf unbeeindruckt. Immer wieder über die Außenpositionen setzten sich die FCE-Spieler durch und so brannte es ein ums andere Mal im Strafraum der Zepfenhaner. Epfendorfs Torjäger Dominik Friedrichs verkürzte mit einem Foulelfmeter auf 2:3 (31.) und Florian Rapp gelang der 3:3-Ausgleich (37.).

Bei Dauerregen bestimmte dann Epfendorf im weiteren Spielverlauf immer mehr die Partie. In der 63. Minute war Friedrichs zur Stelle, als er den etwas zu weit vor seinem Tor postierten FSV-Torhüter Denis Liebermann mit einem Heber zum 4:3 (63.) überwand. Als zehn Minuten später Zepfenhans Philipp Münch, nach wiederholtem Foulspiel, die Ampelkarte sah, wurden die Beine der Zepfenhaner immer schwerer. Und Epfendorf setzte dann entscheidend nach. Eine Freistoßflanke von Florian Rapp köpfte Michael Falk zum 5:3-Endstand (80.) ein.

Trainerstimmen

Oliver Krämer (FSV Zepfenhan): „Wir hatten das Spiel in der Anfangsphase im Griff, kassieren dann durch einen Elfmeter und einen Sonntagsschuss den Ausgleich. Nach der Pause hatten wir kaum noch eine zwingende Torchance.“

Axel Storz (FC Epfendorf): „Riesenkompliment an meine Mannschaft, die trotz zweimaligen Zwei-Tore-Rückstand zurück kam. Wir wussten um die Probleme der Zepfenhaner in der Defensive und haben immer wieder versucht, mit Tempo durchzukommen. Dies ist uns dann auch immer besser gelungen.“