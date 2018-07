FC Bayern mit 4:2-Sieg in die Sommerpause

München (dpa) - Der FC Bayern München hat sich mit einem Sieg in die Sommerferien verabschiedet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann bei Zenit St. Petersburg in Russland mit 4:2. Die Nicht-Nationalspieler der Münchner starten nach der St.-Petersburg-Rückkehr in den Urlaub. Für die DFB-Kicker stehen neben einem Freundschaftsspiel gegen Uruguay am 29. Mai noch zwei EM-Qualifikations-Partien in Österreich am 3. Juni und in Aserbaidschan am 7. Juni an.