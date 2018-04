FC 08 Villingen will Platz zwei halten

Zum Ende der dritten englischen Woche in Folge gastiert Aufsteiger FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga beim FC Nöttingen und will seinen zweiten Tabellenplatz unbedingt verteidigen. Das Spiel wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der FC 08 trifft auf einen Gegner, dessen Saisonverlauf nicht erst nach der 1:3-Niederlage unter der Woche gegen die U23 des Zweitligisten SV Sandhausen, als missraten gilt. Der Regionalliga-Absteiger hatte sich den Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt. Die Lila-Weißen finden sich aber lediglich auf Platz sieben wieder.

Obwohl bei den Nöttingern der verletzte Torjäger Michael Schürg bis zum Saisonende ausfällt sieht 08-Trainer Jago Maric den Gegner immer noch gut aufgestellt. Denn mehr personelle Probleme hat der Aufsteiger aus dem Schwarzwald, der sich, mit dem 1:1 unter der Woche gegen den FV Ravensburg auf den zweiten Platz verbesserte. Dabei verletzten sich Cristian Giles (bereits beim Aufwärmen zu dieser Partie mit einer Zerrung) und Manuel Stark (Knie). Beide drohen für das Spiel auszufallen. Obwohl Daniel Wehrle und Daniel Niedermann (nach ihren Knöchelverletzungen) unter der Woche ran müssten und nicht gänzlich fit sind, müssen beide auch heute ran. Gleiches gilt für Kapitän Benedikt Haibt (muskuläre Probleme). Fehlen werden weiterhin Danilo Cristilli, Frederick Bruno und der gesperrte Torjäger Nedzad Plavci (bis 9. Mai), der im Vorrundenspiel beim 5:2-Erfolg gegen Nöttingen zweimal traf.