Im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ trifft der FC 08 Villingen am Pfingstmontag im südbadischen Fußball-Pokalfinale auf den SV Linx. Nach 2016 (5:3 gegen den SV Oberachern) wollen die Nullachter mit einem Erfolg wiederum in die erste Runde des DFB-Pokals einziehen. Spielbeginn im Stadion Dammenmühle in Lahr ist um 14.30 Uhr.

Beide Mannschaften sind in ihren jeweiligen Ligen in dieser Saison sehr erfolgreich. Der SV Linx führt die Verbandsliga mit sechs Punkten Vorsprung an und ist, drei Spieltage vor Saisonende, auf dem besten Wege in die Oberliga. Dort spielt Aufsteiger FC 08 Villingen eine starke Runde und hat als Tabellenzweiter die Relegation zur Regionalliga dicht vor Augen.

Der 38-jährige Nullacht-Trainer Jago Maric kann auf eine erfolgreiche Pokalgeschichte zurückblicken, denn sowohl als Spieler, als auch als Trainer gewann Maric jeweils dreimal den südbadischen Verbandspokal. Insgesamt ist der FC 08 Villingen die erfolgreichste Pokalmannschaft in Südbaden mit acht Pokalerfolgen.

Der SV Linx hingegen hat erst einmal den südbadischen Pokal gewonnen, nämlich im Jahre 1994. Der Verbandsligist rechnet sich am Pfingstmontag aber durchaus Chancen aus. „Klar, sind wir der Außenseiter. Aber wenn wir einen Sahnetag erwischen, werden wir durchaus unsere Chancen haben. Wir freuen uns alle auf dieses Finale und werden alles versuchen, den Pokal zu gewinnen“, sagt SVL-Trainer Sascha Reiß. Und mit seinem Torjäger-Duo Adrian Vollmer (führt die Verbandsliga-Torjägerliste mit 33 Toren an) und Marc Rubio (16 Tore) haben die Linxer ihre Stärken in der Offensive.

Demgegenüber wollen die Nullachter ihre starke Defensive stellen. Mit lediglich 30 Gegentreffern in 33 Spielen verfügt die Mannschaft von Jago Maric, neben Spitzenreiter und Meister TSG Balingen (29 Gegentreffer) über die beste Abwehr der Liga, aber auch die Offensive (69 Tore) kann sich sehen lassen, in der Nedzad Plavci (15), Cristian Giles (11) und Kapitän Benedikt Haibt (10) herausstechen. Maric: „Wir gehen selbstbewusst und mit großer Vorfreude in das Finale. Uns erwartet mit dem SV Linx ein starker Gegner. Ich kenne die Mannschaft gut, sie ist gespickt mit einigen Spielern, die schon höherklassig gespielt haben.“

Hinsichtlich des Personals stehen bei den Nullachtern noch Fragezeichen hinter Tobias Weißhaar (Muskelfaserriss), Cristian Giles (Oberschenkelprobleme) und Manuel Stark (Knieprobleme). „Wir werden aber mit einem guten Kader in dieses Finale gehen“, ist sich Maric sicher.

Erwartet werden am Pfingstmontag in Lahr rund 2500 Zuschauer, wobei die Fans des SV Linx (nur 30 Kilometer Anreise, während es aus Villingen rund 80 Kilometer nach Lahr sind) in der Überzahl sein werden.