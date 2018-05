Favoriten setzen sich in der Vorrunde durch

Beim 64. Heuberg-Wanderpokalturnier der Fußballer in Egesheim sind am Pfingstsonntag in der Vorrunde die Überraschungen ausgeblieben. In den neun Vorrundenspielen fielen insgesamt 29 Tore. Den höchsten Tagessieg verbuchte der SV Renquishausen mit 4:0 gegen die SG Irndorf/Bärenthal. Rund 1000 Zuschauer säumten das Egesheimer Sportgelände.

In der Gruppe A sicherte sich der SV Egesheim den ersten Platz. Der Gastgeber startete mit einem 1:1 gegen den Nachbarn FC RW Reichenbach in das Turnier. In diesem Auftaktspiel gab es auch eine rote Karte. Schiedsrichter Stefan Teufel (Konstanz) stellte den Reichenbacher Alexander Ruks nach einem Foulspiel in der 52. Minute vom Platz. Waceslav Komarov hatte den SVE mit 1:0 in Führung gebracht, doch Dennis Marquardt gelang nach einem Eckball per Kopf der Ausgleich für Reichenbach. Kurz vor Ende des Spiels verweigerte der Unparteiische einem Egeshemer Tor wegen einer angeblichen Abseitsstellung die Anerkennung. Im zweiten Spiel löste der SV Kolbingen mit einem 1:0-Sieg gegen den FC Reichenbach bereits die Fahrkarte für die Zwischenrunde.

In der abschließenden dritten Begegnung ging es um den Gruppensieg. In dieser Partie war Tim Dreher der Egesheimer Matchwinner. Der Torjäger brachte seine Mannschaft bereits in der zehnten Minute mit einem Schrägschuss in den Winkel 1:0 in Führung und baute diese in der 23. Minute auf 2:0 aus. Tim Dreher zeichnete vier Minuten nach dem Seitenwechsel mit seinem dritten Tor zum 3:0 auch für den Endstand verantwortlich. Die Kolbinger hatten im gesamten Spiel nur eine Chance, als der SVE-Keeper Kai Dreher in der Schlussminute einen Kopfball entschärfte. Die Gastgeber sicherten sich somit vor den Kolbingern den Gruppensieg.

In der Gruppe B war der SV Renquishausen die stärkste Mannschaft. Der Rekordpokalsieger (16 Mal) musste in seinem Auftaktspiel gegen die SG Dürbheim/Mahlstetten allerdings einem 1:2-Rückstand hinterherlaufen. Doch dann drehte der SVR auf und machte binnen weniger Minuten aus dem Rückstand noch einen 3:2-Sieg. Die SG Dürbheim/Mahlstetten brachte auch in der zweiten Begegnung eine Führung nicht über die Zeit. Gegen die SG Irndorf/Bärenthal mussten die Fußballer aus Dürbheim und Mahlstetten nach einer 1:0-Führung kurz vor dem Ende noch den 1:1-Ausgleich hinnehmen.

Die Renquishausener ließen im dritten Gruppenspiel nichts anbrennen. Die SG Irndorf/Bärenthal brauchte ein Remis für das Weiterkommen, war aber chancenlos. Nachdem Marius Butz in der fünften Minute mit einem Freistoß nur knapp das Gehäuse verfehlt hatte, machte er wenig später besser und traf in der zwöften Minute zum 1:0. Eine Minute vor der Halbzeit erhöhte Marco Aicher auf 2:0. In der zweiten Hälfte hielt die Überlegenheit des SVR an. Max Leibinger in der 44. und erneut Marco Aicher in der Schlussminute erhöhten das Ergebnis auf 4:0. Neben dem SVR qualifizierte sich die SG Dürbheim/Mahlstetten für die Zwischenrunde.

Der Pokalverteidiger SV Bubsheim wurde in der Gruppe C seiner Favoritenrolle gerecht. Nach dem 3:0 gegen den SV Königsheim machten die Bubsheimer mit dem anschließenden 4:1 gegen den SV Böttingen den Gruppensieg perfekt. Das Endergebnis stand hier schon zur Halbzeit fest. Als Zweiter zog der SV Böttingen in die Zwischenrunde ein. Sie gewannen die letzte partie des ersten tages gegen den SV Königsheim 3:1. Niklas Villing und Michael Auer schossen die Böttinger 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Romario Morales durften die Königsheimer kurzzeitig auf eine Wende hoffen, doch mit dem Tor zum 3:1 von Patrick Welte war die Entshceidung gefallen. Die Böttinger vergaben in der ersten Hälfte noch einen Elfmeter.