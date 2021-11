Faustballer des VfB Friedrichshafen spielen in Illertissen

Nach dem Heimauftakt vor zwei Wochen geht es für die Faustballer des VfB Friedrichshafen in der Verbandsliga am Sonntag (10 Uhr) nach Illertissen. Dort treffen die Seehasen in der Vöhlinhalle auf die TG Biberach, den TV Bissingen/Teck und den Gastgeber TSV Illertissen. Die drei Kontrahenten sind mit unterschiedlichem Erfolg in die Saison gestartet, dementsprechend unterschiedlich ist laut Mitteilung die Erwartungshaltung der Häfler.

Auftaktgegner Biberach ist nach vier Spielen noch unbesiegt und zählt nach dem Abstieg in der vergangenen Hallensaison zu den Favoriten im Aufstiegsrennen. Anders sieht die Lage beim TV Bissingen aus. Nur eines von vier Spielen gewann Bissingen bislang und rangiert derzeit einen Punkt hinter dem VfB auf Platz sechs. In dieser Partie müssen die Häfler laut Mitteilung punkten, um sich im Tabellenmittelfeld festzusetzen.

Zum Abschluss geht es ins Rückspiel gegen Gastgeber TSV Illertissen. Wie vor zwei Wochen in Friedrichshafen wird auch hier laut VfB wieder die Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden. Mit einem Punktgewinn wären die VfB-Faustballer nicht unzufrieden. Personell kann Kapitän Fabian Schmidt-Redlin aus dem Vollen schöpfen.