Faustballer des VfB Friedrichshafen setzen Erfolgsgeschichte fort

Was zum Saisonbeginn als Mission Klassenerhalt begonnen hat, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Auch am dritten Spieltag der Faustball-Landesliga Süd in Geislingen wahrte der VfB Friedrichshafen II seine weiße Weste und geht als ungeschlagener Tabellenführer in die Winterpause.

Den Erfolg mussten sich die Seehasen jedoch auch diesmal hart erkämpfen. In der Geislinger Wölkhalle erwies sich Auftaktgegner SV Oberböhringen laut Mitteilung als der erwartet schwere Gegner. Gnadenlos nutzten die Hausherren die Häfler Startschwierigkeiten aus. Erst nach dem Verlust des zweiten Satzes kam der VfB richtig in Fahrt und behielt am Ende mit 3:1 (12:10/9:11/11:4/11:6) die Oberhand.

Als harter Brocken erwies sich auch im zweiten Spiel das Tabellenschlusslicht aus Bissingen. Zu keinem Zeitpunkt war ein Klassenunterschied zwischen dem Letzten und dem Tabellenführer VfB Friedrichshafen erkennbar. Die Seehasen behielten jedoch auch in dieser Partie die Nerven und setzten sich nach großem Kampf mit 3:1 (11:8/9:11/11:7/11:8) durch.

Zum Abschluss ging es gegen den bislang ärgsten Verfolger, den TV Heuchlingen. Das Spitzenspiel wurde den Erwartungen jedoch nie gerecht. Die ersten beiden Sätze dominierte der VfB Friedrichshafen nach Belieben. Selbst die verletzungsbedingte Auswechslung von Zuspieler Marc Gerhardt konnte den Häfler Lauf nicht stoppen. Den klaren Sieg vor Augen schaltete der VfB einen Gang zurück und ließ den Kontrahenten mitspielen. Bis auf zwei Punkte kamen die Ostälbler noch an den VfB heran, dann aber setzte die Häfler Offensive den Schlusspunkt zum klaren 3:0 (11:1/11:1/11:9).

Damit haben die Seehasen das ausgegebene Saisonziel schon zur Halbzeit erreicht. Und obwohl offiziell noch niemand von der Meisterschaft spricht geht der Blick der zweiten Mannschaft des VfB als ungeschlagener Tabellenführer im neuen Jahr natürlich klar in diese Richtung.