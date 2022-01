Faustballer des VfB Friedrichshafen machen den Aufstieg perfekt

Was als Mission Klassenerhalt begonnen hat, gipfelte für die Faustballer des VfB Friedrichshafen II am Sonntag mit der vorzeitigen Meisterschaft in der Landesliga und dem Aufstieg in die Verbandsliga. Dort gibt es in der Saison ein Vereinsduell, denn die erste Mannschaft des VfB hat nach einem Sieg gegen den Tabellennachbarn TV Bissingen den Klassenerhalt fast sicher.

Drei Punkte für Meisterschaft und Aufstieg: Mit dieser Vorgabe startete das Landesligateam gegen Gastgeber TSV Allmendingen. Aber während die Hausherren unbekümmert aufspielten, fand der VfB Friedrichshafen nur schwer in die Partie. Erst im zweiten Satz gelang es den Seehasen laut Mitteilung, das Spiel an sich zu reißen, ohne jedoch zu glänzen. Allmendingen ließ nicht locker, forderte den Tabellenführer permanent und durfte sich über ein verdientes 2:2 (7:11/12:10/15:13/10:12) freuen.

Nach dem ersten Punktverlust der Saison gaben die Seehasen gegen Schlusslicht TV Bissingen Vollgas. Im ersten Satz überfuhren die Häfler den Kontrahenten regelrecht. Und auch wenn der VfB in den beiden folgenden Sätzen einen Gang zurückschaltete, am klaren 3:0 (11:1/11:7/11:7) gegen harmlose Bissinger änderte das nichts mehr. Damit steht der VfB Friedrichshafen, für den Hendrik Besserer, Kevin Böhm, Marc Gerhardt, Thomas Schmid, Constantin Alle und André Meier spielten, bereits vor dem Saisonfinale in einer Woche als Meister fest.

In der Bodenseesporthalle ging es für die erste Mannschaft des VfB in der Verbandsliga um wichtige Punkte. In der Auftaktpartie gegen Tabellenführer TG Biberach verloren die Häfler klar mit 0:3 (5:11/10:12/7:11). Dafür zeigten Mario Müller, Felix Zöller, Michael Pieper, David Ressel, Jürgen Specker und Fabian Schmidt-Redlin gegen den TV Bissingen eine starke Leistung und siegten mit 3:1 (11:6/9:11/11:9/11:8). Laut Mitteilung hat das Verbandsligateam, auch angesichts des Restprogramms, den Klassenerhalt so gut wie sicher.