Faust auf dem Planet der Affen

Als Auftakt zu den Kreuzgangspielen hat Intendant Johannes Kaetzler Johann Wolfgang von Goethes Klassiker „Faust. Der Tragödie erster Teil“ in Szene gesetzt. Am Donnerstagabend war – trockene – Premiere für ein insgesamt durchwachsene, aber ausverkaufte Inszenierung, die trotz allem der 70. Spielzeit dieses traditionsreichen Freilichttheaters durchaus angemessen war. Die 21 Akteure in weit über 50 Rollen leisten in den zweieinhalb Stunden Schwerstarbeit.

Bang geht Kaetzlers Blick bei der Begrüßung des Premierenpublikums in den Feuchtwanger Nachthimmel. „Möge das Wetter sich benehmen“, wünscht er den Zuschauern. Und das Wetter benahm sich. Wie auch die Inszenierung. Über weite Strecken bleibt sie unspektakulär, solide, stimmig, um zwischendurch dann immer mal wieder über die Stränge zu schlagen.

Ja, Kaetzler setzt auf die Qualität seines Ensembles und lässt trotzdem Bühneneffekte nicht zu kurz kommen. Immer wieder wabert der Nebel über die Zuschauertribüne, Feuer schießt aus dem Boden, Licht und die Musik – mal technoorientiert, mal volkstümlich – tun ihr Übriges.

Tiefer Griff in die Trickkiste: Feuer, Nebel und ein Pudel

Aber hin und wieder greift er doch zu tief in die Trickkiste. Meist dann, wenn die Hexen ins Spiel kommen, in der Hexenküche oder der Walpurgisnacht. Im ersten Fall stürmen Hexen auf die Bühne, die geradewegs vom Planet der Affen in den Feuchtwanger Kreuzgang gepurzelt zu sein scheinen. Die Walpurgisnacht mutiert zum Swingerclub getriebener Geister, Zombies im Sexrausch.

Aber zurück zur Qualität des Ensembles. Den stärksten Eindruck hinterlässt Julia Suzanne Buchmann als Margarete, genannt Gretchen. Sie legt – ganz im Sinne von Goethe – ihre Figur als unschuldiges Schulmädchen an, die durch die Machenschaften des Dr. Heinrich Faust („Heinrich, mir graust’s vor Dir“) innerlich zerbricht. Etwas schwerer tut sich der geneigte Zuschauer mit Faust-Darsteller Thomas Hupfer. Zunächst, als (lebens-)müder, gebrochener, zynischer alter Mann, wird Hupfer nicht so richtig warm mit seiner Rolle, bleibt etwas eckig und starr, um dann, nach Genuss des Zaubertranks, ähnlich aufzublühen wie Faust selbst. Den jungen, lebenslustigen, smarten Businessman, den hat er drauf und bringt ihn lässig rüber.

Mephisto – ein Punk im wehenden Mantel

Fausts Gegenpart Mephisto hat in Feuchtwangen Rudolf Krause übernommen. Ja, er hat was Dämonisches, erinnert mit wehendem schwarzen Mantel, dem Augenrollen und weit ausholenden Gesten an einen Gothik-Rocker oder Punk. Dem aber der Schalk im Nacken sitzt.

Wie überhaupt die ganze Inszenierung einem gewissen Humor nicht abgeneigt ist. „Faust“ ist ja ein vielzitiertes Werk, aber dass der Pudel aus „des Pudels Kern“ bellen kann, das hat was. Einen – wenn auch unfreiwilligen – Höhepunkt bot die wunderschöne Feuchtwanger Kulisse selbst. Just in dem Moment, als Faust und Mephisto mit Blut ihren Pakt besiegeln, machen sich auf dem Dach der benachbarten Kirche lautstark die Krähen bemerkbar. Das Leben spielt mit, denn „grau ist alle Theorie“, um’s mit Goethe zu sagen.