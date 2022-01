Faszination Gardasee

Genießen Sie Ihre Zeit am Gardasee - ein Ziel beliebt wie eh und je - in einem besonderen Hotel. Eine exklusive Reise zu charmanten Orten mit einem abwechslungsreichen Programm. Gönnen Sie sich ein paar schöne Tage in diesem Urlaubsparadies! Der Besuch der Region Trentiner Schlösser und Seen ist nur eines der Highlights dieser Reise.

Expertentipp: Horst Bottenschein, Geschäftsführer, empfiehlt: Premiumreise an den Gardasee – meine zweite Heimat!

Reisen Sie mit uns an einen zauberhaften Ort, der Sie mit seiner reichen Geschichte und Kultur, gutem Essen und Wein einlädt. Mein langjähriger Freund Lorenzo heißt uns willkommen in seinem, toll über dem Gardasee gelegenen, 4-Sterne Hotel Forte Charme. Leckeres Essen und der eine oder andere Geheimtipp sind garantiert.

REISEVERLAUF

Hervorragendes 4-Sterne-Hotel mit Panoramablick auf den See

Vielfältige Ausflüge

Kunststadt Trient

1. Tag: Über den Brenner an den See

Anreise an den Gardasee. Über den Brenner erreichen Sie zur Mittagszeit Italiens nördlichste Stadt: Sterzing. Der alpine Ort verzaubert mit seinem unvergleichlichen Charme. Prächtige Bürgerhäuser, malerische Einkaufsstraßen, mittelalterliche Plätze und eine Bergkulisse, die zum Greifen nahe scheint. Nach der Mittagspause Weiterreise durch die herrliche Bergwelt Südtirols. Bevor Sie Ihr Ziel erreichen, bekommen Sie bei einer Wein- und Schnapsprobe schon einmal einen Vorgeschmack auf "la Dolce Vita" in Bella Italia. Zimmerbezug im Hotel und Willkommens-Abendessen.

2. Tag: Zu den schönsten Ecken am Gardasee

Freuen Sie sich auf einen Ausflug zu einigen Höhepunkten des Gardasees. Mit dem Bus geht es entlang der Küste. Sehenswerte Orte reihen sich aneinander wie Perlen an einer Kette. Natürlich wird auch Halt gemacht zum Bummeln und Entdecken. Malcesine und das malerische Städtchen Sirmione erwarten Sie. Genießen Sie ein "Gelato" in einem der Cafés. Bei einer Weinprobe mit kleinem Imbiss lernen Sie die regionalen Produkte kennen. Rückfahrt zum Hotel und Abendessen.

3. Tag: Limone und Riva del Garda

Idyllisch zwischen See, Gärten, Olivenhainen und Zitruskulturen liegt das Fischerdorf Limone, geprägt von Palästen und engen Gassen im historischen Ortskern, welcher sich an die Hänge des Berges "Dosso dei Roveri“ schmiegt. Weiter geht es mit dem Schiff nach Riva del Garda. Der lebhafte mondäne Urlaubsort ist umgeben von mächtigen Bergen an der schmalen Nordspitze des Lago di Garda. Geführter Rundgang durch die zweitgrößte Stadt am See mit Sehenswürdigkeiten wie die Piazza 3 Novembre, der schiefe Uhrturm Torre Apponale oder die Wasserburg Rocca. Anschließend Fahrt mit dem neuen Panoramaaufzug zur Bastione. Bei Prosecco und Häppchen genießen Sie den Blick über Riva. Talfahrt und Rückkehr mit dem Bus zum Hotel.

4. Tag: Canale di Tenno & Kunststadt Trient

Der Ausflug zum mittelalterlichen Dorf Canale di Tenno sowie in die Region der Trentiner Schlösser und Seen ist ein Erlebnis. Perfekt erhaltene mittelalterliche Mauern, steinerne Gasthäuser und mystische Gassen machen Tenno zu einem der schönsten Dörfer Italiens. Nach einem Aufenthalt am Tenno-See geht es über den Ballino-Pass zum bekannten Kurort Comano Terme. Ein weiteres Plus im Programm ist der Besuch der Kunststadt Trient sowie die Besichtigung einer Kellerei mit Sektprobe.

5. Tag: Meran - Heimreise

Die Rückreise erfolgt über Meran mit Aufenthalt und den Reschenpass in Richtung Heimat.

LEISTUNGEN

Inklusivleistungen:

Fahrt im 5-Sterne-Fernreisebus

Haustürabholung

Reisebegleitung

Audiosystem

4 x Übernachtung/Frühstück

1 x Willkommensabendessen (Buffet) mit klassischen italienischen Gerichten

1 x Abendessen (3-Gang-Buffet)

1 x Abendessen mit regionalen Spezialitäten

1 x Genussabendessen

1 x Grappaprobe im Hotel

1 x Wein- und Schnapsprobe am Anreisetag

Ausflug Malcesine und Sirmione mit Reiseleitung und Weinprobe

Schifffahrt Limone - Riva del Garda

Stadtführung in Riva del Garda

Auffahrt Bastione (hin und zurück) inkl. Prosecco und Häppchen

Ausflug Canale di Tenno und Trient mit Reiseleitung und Sektprobe

Weitere Eintritte nicht im Preis enthalten. Für diese Reise gilt Stornostaffel B. Reiseveranstalter: PIT-Touristik GmbH & Co.KG, Ehingen

TERMINE & PREISE

5 Tage 06.04. – 10.04.2022, ab 859,-€ pro Person, max. 22 Teilnehmer

Forte Charme Hotel****

Verbringen Sie einen einzigartigen Aufenthalt voll Wohlbefinden und Erholung an einem "magischen“ Ort: im 4 Sterne Garda Hotel Forte Charme mit fantastischer Lage und Panoramablick. Das kleine Zentrum von Nago ist nur etwa 200 m entfernt, ein ruhiges Bergdorf rund 150 m über dem See. Bis zur Altstadt von Torbole und zum Seeufer sind es ca. 20 Gehminuten. Das Hotel zeichnet sich durch sein gemütliches und raffiniertes Ambiente aus. Zur Ausstattung gehören ein Panoramarestaurant, Aufzug sowie eine Bar mit breiter Auswahl an Cocktails und erlesenen Weinen. Die komfortablen Zimmer verfügen über Bad oder DU/WC, Telefon, TV, Minibar und Safe.

Mehrere Infos auf: https://www.bottenschein.de/reisen-1//faszination-gardasee-1/