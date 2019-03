Fastenzeit ist Abnehmzeit

Genussvolles Essen ohne Hungerattacken raten die Ernährungsexperten! Doch wie ist das machbar?

Bei der Vielzahl an Schlankheitskuren und Diäten, die alle eine schnelle Gewichtsabnahme versprechen, was ist da das Richtige?„Kurzfristige Ergebnisse sind erzielbar“, erklärt Kerstin Hammerschmidt, Geschäftsführerin von easylife Memmingen, Kempten und Ravensburg. „Doch weil diese meist auf reduzierter Kalorienzufuhr basieren oder auf einseitiger Ernährung, sind Heißhungerattacken und der gefürchtete Jo-Jo-Effekt die Folge.“ Ein schlecht versorgter Organismus drosselt den Stoffwechsel, weil er einen Notstand wittert. Und das sogar­ lange nach dem Ende der Diät. Die Folge sind Rückfälle am laufenden Band.Das easylife-Programm umgeht diesen Effekt.

Wer nachhaltig und gesund Abnehmen will ist mit Hungern auf dem falschen Weg. Der Jo-Jo-Effekt setze dann ein, wenn der Körper nach der Hungerszeit wieder seine gewohnten Portionen bekommt. Der Grund: Der Stoffwechsel wurde nicht angekurbelt und arbeitet auf Sparflamme, das plötzliche Mehr an Kalorien kann nicht verbrennt werden. Das Zuviel wird in Köperfett angelegt, um die nächste Hungerzeit wieder zu überstehen. Wem diese Abnehm-Spirale bekannt vorkommt und frustriert beendet hat, kennt die Ernüchterung des Jo-Jo-Effekts.

„Abnehmen mit easylife funktioniert anders! Wir nehmen Abstand von speziellen Pulvern, Ersatznahrung, Pillen oder gar Hormonen. Unser Abnehm-Programm ist ernährungswissenschaftlich fundiert und orientiert sich immer am Individuum Mensch und an seiner ganz persönlichen Lebenslage“, hebt Kerstin Hammerschmidt hervor. „Wir zeigen Ihnen auf wie auch Sie in Ihrem Alltag das Abnehmen integrieren können!“

Neben Ernährungsexperten wird das Abnehmen mit easylife außerdem begleitet von Ärzten und medizinischem Fachpersonal. Und weil die Betreuung auch noch nach dem Erreichen des Wunschgewichts weitergeht, werden erlernte Ernährungsgrundlagen zu gesunden Gewohnheiten, die sich festigen. „Wer mit easylife abnimmt lernt sich richtig, auf seine ganz persönlichen Bedürfnisse abgestimmt, zu ernähren und kann so den Jo-Jo-Effekt vermeiden.“

Bei einem kostenlosen Beratungstermin können Sie sich gerne informieren, was die Experten Ihnen in ihrer Situation raten.Vielleicht ist das für Sie das noch fehlende Puzzle-Teil, um endlich erfolgreich und nachhaltig abzunehmen!

