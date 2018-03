Fastenzeit: Auf Plastik verzichten ist eine Möglichkeit

Kisslegg/ Argenbühl (sz) - Es muss nicht immer Schokolade oder Fleisch sein, auf die man in der Fastenzeit verzichtet. Der BUND Ortsgruppe Kißlegg/ Argenbühl schlägt darum vor, Plastik zu fasten.

In diesem Jahr dauert die Fastenzeit von 14. Februar bis 29. März. Diese sechs Wochen könne man als Einstieg in den Verzicht auf Plastikmüll nutzen, schreibt der BUND in einer Mitteilung. „Plastikfasten“ bedeute in diesen sechs Wochen bewusst auf Plastik zu verzichten oder die Produktion von Plastikmüll deutlich einzuschränken. Das könne man zum Beispiel auch in einen motivierender Wettbewerb in der Familie verpacken, an dem Kinder erfolgreich mitwirken können, schlägt die Ortsgruppe weiter vor.

Wer Plastik fastet, sollte auf in Plastik verpackte Waren verzichten oder deren Erwerb reduzieren. Die Tipps vom BUND: Beim Einkauf gilt Korb statt Plastiktüte, Glas statt Plastik und lose statt abgepackt. Zudem sollte man Nanoplastik enthaltende Körperpflegemittel und Getränke meiden.

Zum Erfahrungsaustausch über die Fastenaktion lädt der BUND, Ortsgruppe Kißlegg/Argenbühl, am ersten Freitag im April in die Gaststätte „Deutsches Haus“ in Waltershofen um 19.30 Uhr ein. Besprochen wird an diesem Abend wie waren die Erfahrungen in der Fastenzeit? Wieviel Plastikmüll konnte gespart werden?