Fast trauriger Abschied von der G.O.B.

Sie war eine Erfolgsgeschichte, hat von 1998 bis 2004 im Ostalbkreis fast 1700 Menschen in Arbeit und Beschäftigung gebracht, noch lange bevor es Hartz IV, Jobcenter und viele Neuerungen im Sozialgesetzbuch gab: die Gesellschaft des Ostalbkreis für Beschäftigungsförderung G.O.B. Doch die Zeiten und die gesetzlichen Vorgaben haben sich geändert, die G.O.B. ist mehr oder weniger arbeitslos geworden. Der Finanzausschuss des Kreistags hat deshalb ihrer Auflösung zugestimmt, beschließen muss sie der Kreistag vollends am 7. Juni.

Einen Antrag „mit trauriger Stimme“, der ihm schwer falle, brachte Landrat Klaus Pavel da ein und sprach vom damals beginnenden gemeinsamen Kampf für die Menschen ohne Arbeit im Kreis, der gelungen sei. Traumzahlen habe die G.O.B. geschrieben, immerhin seien 50 Prozent aller Vermittelten auf ihren ersten Stellen geblieben. Und er erinnerte an Projekte wie die Beschäftigungsinitiative Untergröninger Schloss, New Limes oder Vermittlungscoaching, mit denen „wir weiter waren als viele in Deutschland“. All das habe dem Ostalbkreis auch noch beträchtliche Mittel bei der Sozialhilfe gespart, jährlich rund 1,3 Millionen Euro. „Wegen uns hätte es Hartz IV nicht gebraucht“, sagte Pavel und brachte seine Idee ein, das Stammkapital der G.O.B. treuhänderisch bis zum Jahresende beim Ostalbkreis „zu parken“, um es für eine neue Beschäftigungsinitiative verwenden zu können, mit welcher der Kreis 2012 starten will. Die Gesellschafter seien damit einverstanden.

Und auch der Ausschuss war es, der sich Pavels Lobeshymnen auf die G.O.B. anschloss und in sie auch deren langjährige Geschäftsführerin Martina Häusler einschloss. Sie will nun endgültig eine neue berufliche Aufgabe suchen und das künftige, für den Ostalbkreis zuständige Jobcenter nicht mehr leiten. „Für Sie würde ich die Bewerbungsfrist extra verlängern“, warb Pavel charmant, aber umsonst. Mittwochabend ist die Frist geendet, 25 Bewerbungen um die Stelle der Jobcenter-Leitung lagen am Nachmittag laut Pavel vor.

„Wir danken denen, die dort gearbeitet haben“, sagte Kreisrat Manfred Fischer (CDU) und attestierte der G.O.B. eine Tätigkeit, die auch noch in der Spätfolge Früchte trage. „Wir haben ein großes Rad gedreht“, meinte Josef Mischko und bekannte: „Es tut uns allen leid, dass Martina Häusler geht.“ Sie habe viel aufgebaut, auf dem man nun weitermachen könne. Peter Traub (Freie Wähler) nannte die „super Erfolgsgeschichte“ der G.O.B. auch die „persönliche Erfolgsgeschichte von Martina Häusler“. Dem Lob schloss sich Karl-Andreas Tickert (Grüne) an.