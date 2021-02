Fast 3000 Menschen bereits geimpft

Zum Wochenbeginn lag die Zahl der Corona-Fälle im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie bei 4562. Als akute Infektionsfälle galten laut Pressemitteilung des Landratsamtes am Montag 468 Personen. 47 Betroffene wurden im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt. In der vergangenen Woche kam es zu sieben Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19. 2978 Impfdosen wurden kreisweit bereits verabreicht, 232 davon als Zweitimpfung. Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 89,4 am vergangenen Mittwoch. Am Montagnachmittag waren es 83,9.