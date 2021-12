Fast 300 Geimpfte in Gammertingen

Die jüngste Impfaktion in Gammertingen hat gut funktioniert. Das teilt die Stadt mit. Die anmeldefreie Impfaktion fand in den beiden Turnhallen beim Gymnasium in Gammertingen statt. Trotz eines Ansturms von nahezu 300 sei es den Mitarbeitern der Verwaltung, Hausmeister und ehrenamtlichen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr und dem Mobilen Impfteam des DRK Kreisverband Biberach gelungen, in rund fünfeinhalb Stunden eine gut organisierte Aktion umzusetzen, heißt es. Neu kam dieses Mal ein überdachter Wartebereich in der zweiten Turnhallenhälfte dazu, wo unter Wahrung von Abstandsregeln die Impfwilligen ihre Formalitäten und das Warten absolvieren konnten. Im zweiten Hallenteil, wo es sonst auch die aktuellen Schnelltests des kommunalen Testzentrums mit DRK und Feuerwehr gibt, gab es dann die Aufklärungsgespräche mit den Ärzten und dann auch die Impfungen. Insgesamt wurden 285 Menschen mit Dosen versorgt. Foto: Stadt Gammertingen