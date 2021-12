Mit Graffiti hat ein Schmierfink bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fassade der Ludwig-Dürr-Schule besudelt. Der Täter schrieb laut Polizeibericht mit roter Farbe Schriftzüge an die Wand, sodass der Schule an der Fassade ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstand.

Hinweise auf den Verursacher der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.