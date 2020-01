Fasnetsveranstaltungen in der Region

Die Fasnet ist voll im Gange und dauert noch bis zum Aschenmittwoch an. Damit die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ erfahren, wann, wo, was los ist hat die „Schwäbische Zeitung“eine Übersicht mit zahlreichen Terminen erstellt:

Aichstetten

Bürgerfasnet, Heimat- und Trachtenverein und Kirchenchor, Pfarrstadel, Hardsteigerstr. 1, 15. Februar, 20 Uhr. Ladies Ball, Turn- und Festhalle, Hardsteigerstr. 16, 20. Februar, 20 Uhr. Narrenmesse mit der Lumpenkapelle Aitrach, Pfarrkirche St. Michael, 9 . Februar, 10.15 Uhr.

Aitrach

Hitradio RT-1 Fasnetsparty, Mehrzweckhalle, Oberhauser Weg 12, 24. Februar, 20.30 Uhr. Kehraus, Mehrzweckhalle, Oberhauser Weg 12, 25. Februar, 19.30 Uhr. Narrensprung, 22. Februar, 13.30 Uhr. Weiberball, NZ Roiweible Aitrach, Mehrzweckhalle, Oberhauser Weg 12, 20. Februar, 20 Uhr. Zunftball, Mehrzweckhalle, Oberhauser Weg 12, 22.Februar, 20 Uhr.

Argenbühl

Eisenharzer Sonnenball, Dorfgemeinschaftshaus Sonne, Kirchstr. 1, Eisenharz, 20. Februar, 20 Uhr. Fasnetumzug und Kinderball, Carl-Wunderlich-Halle, Eisenharz, 16. Februar, 13.30 bis 18 Uhr. Feuerwehrball, Turn- und Festhalle, Eisenharzer Weg 7, Eglofs, 21. Februar, 19.59 bis 23 Uhr. Gemeindefasnet, Seniorenteam, Dorfgemeinschaftshaus Sonne, Kirchstr. 1, Eisenharz, 24. Februar, 13.30 Uhr. Kinderfasching, Musikkapelle Eglofs, Turn- und Festhalle, Eisenharzer Weg 7, Eglofs, 9. Februar, 14 bis 19 Uhr. Motorradball, Carl-Wunderlich-Halle, Eisenharz, 22. Februar, 20 bis 23 Uhr. SGC Kinderball, Turn- und Festhalle, Jahnweg 7, Christazhofen, 14. Februar 14 bis 19 Uhr. SGC Vereinsball, Turn- und Festhalle, Jahnweg 7, Christazhofen, 14. Februar, 20 bis 23 Uhr. Turnerball, TV Eisenharz, Carl-Wunderlich-Halle, Eisenharz, 15. Februar, 20-23 Uhr.

Bad Waldsee

Seniorenball, Veranstalter: Königstäler Narren, Dorfgemeinschaftshaus, Burgstockstr. 4, Mittelurbach, 1. Februar, 14 Uhr. Seniorenfasnet, Veranstalter: Seniorentreff der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und der evangelischen Kirchengemeinde Bad Waldsee, Katholisches Gemeindehaus St. Peter, Klosterhof 1, 12. Februar, 14 Uhr.

Bad Wurzach

Bunter Nachmittag für Jung und Alt, Turn- und Festhalle, Memmingerstr. 17, 19. Februar, 14 Uhr. Fasnetsvergraben, Schützenhaus St. Hubertus, Haidgau, 25. Februar, 19 Uhr. Feuerwehrball, Turn- und Festhalle, Tulpenweg 2 /4, Hauerz, 23. Februar, 20 Uhr. Geldbeutelwäsche, Rathaus, Stadtbrunnen, Marktstr. 16, 26. Februar, 11.11 Uhr. Gumpiger Donnerstag, 10 Uhr, Schülerbefreiung, 14 Uhr, Rathaussturm mit Narrenbaumsetzen und Kinderumzug, 15 Uhr, Kindernachmittag in der Festhalle, 20. Februar, Uhr. Gumpiger Donnerstag, Haidgau, 20. Februar, Kehraus mit Hexenverbrennung, Rathaus, Marktstr. 16, 25. Februar, 19.30 Uhr. Kinderball, Sportverein Arnach, Turn- und Festhalle, Berchtoldweg 4, Arnach, 15. Feburar, 14 Uhr. Liederkranzball, Turnhalle, Eintürnenberg, 22. Februar, 20 Uhr. Musikball, Turn- und Festhalle, Klarenstr. 2, Eintürnen, 15. Februar, 20 Uhr. Musikball, Musikverein Arnach, Turn- und Festhalle, Berchtoldweg 4, Arnach, 22. Februar, 20 Uhr, Narrensprung, Narrenzunft Chadaloh, Haidgau, 15. Februar, 14 Uhr. Rathaussturm, anschließend Dorf- und Familienball in der Festhalle, Seibranz, 20. Februar, Beginn 11.11 Uhr. Rosenmontagstanz mit Live-Band, Kurhaus am Kurpark, Kirchbühlstraße 1, 24. Februar, 19.30 Uhr. Sportlerball, TSG Bad Wurzach, Kurhaus am Kurpark, Kursaal, Kirchbühlstr. 1, 21. Februar, Beginn 20 Uhr. Sportlerball, Sportverein Arnach, Turn- und Festhalle, Berchtoldweg 4, Arnach, 15. Februar, Beginn 20 Uhr. Traditioneller Rosenmontagsumzug, 24. Februar, 13.30 Uhr. Zunftball, Motto: Dschungelfieber, Chadaloh Haidgau, buntes Programm, Live-Band, Turn- und Festhalle, Dangelspitzstraße 4, Haidgau, 22. Februar, Beginn 20 Uhr.

Isny im Allgäu

Faschingsball für Jedermann, Gasthof Zum Schwarzen Grat, Talstr. 1, Bolsternang, 14. Februar, Kinderball, Motto: Tom und Jerry, Turn- und Festhalle, Taufachweg 12, Beuren, 8. Februar, 13.30 Uhr. Kinderball, Narrenzunft Lachende Kuh Isny, Kurhaus am Park, Unterer Grabenweg 18, 21. Februar, 14.30 Uhr. Kinderball, Theater- und Gemeindesaal, Rohrdorf, 23. Februar, 14 Uhr. Kissball, Adlersaal, Kastellstr. 47, 24. Februar, 20 Uhr. Narrensprung, Narrenzunft Lachende Kuh Isny, Innenstadt, 25. Februar, 13.33 Uhr. Rathaussturm, Narrenzunft Lachende Kuh Isny, Wassertorstr. 1 / 3, 20. Februar, 17 Uhr. Seniorenball, Theater- und Gemeindesaal, Rohrdorf, 22. Februar, 14 Uhr.

Kißlegg

Hausball, Gasthof Schlosskeller, Fürst-Maximilian-Str. 3, 20. Februar, 18 Uhr. Hemadglonker-Umzug, Innenstadt, 19. Februar, 18.18 Uhr. Kinder & Mäschkerlesumzug, anschließend Kinderball, Turn- und Festhalle, Franz-Speth-Str. 2, 20. Februar, 14.14 Uhr. Narrenbaumstellen, Hudelmale Kißlegg, Waltershofen, 7. Februar, 19 Uhr. Narrenbaumstellen, Torfstecher Waltershofen, Rathaus, Vorplatz, Schulhalde 12, Waltershofen, 7. Februar, 19 Uhr. Narrensprung, Narrenzunft Kißlegger Hudelmale, Innenstadt, 22. Februar, 14 Uhr. Seniorenfasnet, Unterhaltung und Bewirtung, Pfarrheim Immenried, Hauptstr. 37, 10. Februar, 14 Uhr. Seniorenfasnet, Kath. Gemeindehaus, Klosterhof 4, 13. Februar, 15 Uhr.

Leutkirch im Allgäu

Bürgerball, Festhalle, Herlazhofer Str. 11, 22. Februar, 20 Uhr. Center Parcs Umzug, Center Parcs Park Allgäu, Unteröschhöfe, 19. Februar, 18.30 Uhr. Dorffasching der Trachtenkapelle, Ebnathalle, Ebnatweg 26, Friesenhofen, 22. Februar, 14 Uhr. F3-Partyball, Narrenzunft Nibelgau Leutkirch, Festhalle, Herlazhofer Str. 11, 15. Februar, 20 Uhr. Faschingsnachmittag mit buntem Kinderprogramm, Sportfeunde Urlau, Dorfhalle, Martinsweg 6, Urlau, 15. Februar, 14 Uhr. Fasnetsball, Seniorenball, Motto: MKSZ im Dschungel, Feuerwehrhaus, Sitzungssaal, Greishofstr., Unterzeil, 8. Februar, 13.30 Uhr. Fasnetsball, MK Schloss Zeil, Motto: MKSZ im Dschungel, Feuerwehrhaus, Sitzungssaal, Greishofstr., Unterzeil, 31. Januar, 1. Februar, 7. Februar und 8. Februar, 20 Uhr. Fasnetsball für Jung und Alt im Tautenhofer Märchenwald mit Vereinen und Gruppierungen sowie der bewährten Fasnetsband Ob8, Kultur- und Gemeindetreff, Zur Dorfschule 3, Tautenhofen, 8. Februar, 20 Uhr. Fasnetsball für Jung und Alt im Tautenhofer Märchenwald, Familienfasnet mit Tombola, Basteln, Schminken und Kasperle-Theater, Kultur- und Gemeindetreff, Zur Dorfschule 3, Tautenhofen, 9. Februar, 14 Uhr. Großer Narrensprung, Narrenzunft Nibelgau Leutkirch, 23. Februar, 13.33 Uhr. Grüne Hexen-Ball, Narrenzunft Nibelgau Leutkirch, TSG-Vereinsheim, Herlazhofer Str. 11, 14. Februar, 19.30 Uhr. Grüner Hexen Jubiläumsball, Narrenzunft Nibelgau Leutkirch, Festhalle, Herlazhofer Str. 11, 14. Februar, 20 Uhr. Herlazhofer Dorffasnet, Pfarrstadel, Herlazhofen, 14. Februar Uhr, Kehraus mit Hexenverbrennung, Festhalle, Herlazhofer Str. 11, 25. Februar, 19 Uhr. Kinderball, Narrenzunft Nibelgau, Festhalle, Herlazhofer Str. 11, 21. Februar, 15 Uhr. Kinderball, Turn- und Festhalle, Schulstr. 30, Gebrazhofen, 16. Februar,14 Uhr. Kinderumzug, Narrenzunft Nibelgau Leutkirch, Marktstraße Nord, 21.Februar, 14 Uhr. Nachtumzug, Narrenvereinigung Gebrazhofen, 14. Februar, 19.31 Uhr. Narrensprüngle, Hofs, 7. Februar, 19.30 Uhr. Rathaussturm mit Schlüsselübergabe, Marktstr. 26, 20. Februar, 16.30 Uhr. Ü60 Fasnetstanz, Festhalle, Herlazhofer Str. 11, 24. Februar, 15 Uhr. Weiberball, Narrenzunft Nibelgau Leutkirch, Festhalle, Herlazhofer Str. 11, 20. Februar, 20 Uhr.

Wangen im Allgäu

Altstadtglonkere, 20. Februar, 19.30 Uhr. Bürgerball mit Liveband Cross Beats, Alte Sporthalle, Jahnstr. 5, 15. Februar, 20.01 Uhr. Dorffasnet, Dorfgemeinschaftshaus, Schwarzenbach, 22. Februar, 19 Uhr. Fasnetsball der Landfrauen Neuravensburg, Turn- und Festhalle, Hagmühleweg 7, Neuravensburg, 8. Februar, 14 Uhr. Fasnet-Teeny-Ball, 9 bis 14 Jahre, Feuerwehrhaus Neuravensburg, Bodenseestr., 1. Februar, 18 bis 22 Uhr. Großer Narrensprung mit anschließenden buntem Närrischem treiben in Wangens Altstadt, Altstadt, 24. Februar, 14 bis 18 Uhr. Hemdglonkerumzug mit Schlüsselübergabe und Narrenbaumsetzen, Dorfplatz, Schwarzenbach, 22. Februar,18 Uhr. Kinderball, Alte Sporthalle, Jahnstr. 5, 20. Februar, 14.45 bis 17 Uhr. Kinderball Neuravensburg mit der Musikkapelle Roggenzell, Turn- und Festhalle, Hagmühleweg 7, Neuravensburg, 22. Februar, 14 bis 18 Uhr, Mäschkerlesumzug, Innenstadt, 20. Februar, 14.30 bis 15 Uhr. Narrenbaumfällen, Haslacher Hatternweible, Haslach, 25. Februar, 11.20 Uhr. Narrenbaumfällen, Wangemer Narrenzunft Kuhschelle weiss-rot, Marktplatz, 25. Februar, 19 Uhr. Narrenbaumstellen, Wangemer Narrenzunft Kuhschelle weiss-rot, Marktplatz, 19. Februar, 18.30 Uhr. Narrenbaumstellen, Haslacher Hatternweible, Haslach, 22. Februar, 18 Uhr. Narrensprung, Haslacher Hatternweible, Party im Zelt, Haslach, 23. Februar, 14 Uhr. Seniorenfasnet mit Pflegestufe Null, Grund- und Werkrealschule, Schulstr. 3, Niederwangen, 20. Februar, 14 bis 18 Uhr. Ulrichsball, Im Dschungel sind die Tiere los – St. Ulrich feiert furios, Gemeindezentrum St. Ulrich, Karl-Speidel-Str., 8. F20, 14. Februar, 14 bis 18 Uhr. Wagemer Wein und Fasnetsmärkle, Ausschank des Wangemer Weins. Fasnetmärkle mit Livemusik, Schellentanz und Aufsagen, Marktplatz, 21. Februar, 11 bis 13 Uhr.