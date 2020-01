Die fünfte Jahreszeit hat bereits begonnen. Um den Lesern der „Schwäbischen Zeitung“ eine Übersicht, wann, wo und was los ist, erstellen zu können, bitte die SZ die jeweiligen Veranstalter um Zusendung ihrer Termine. Diese sollten bis spätestens Mittwoch, 15. Januar per E-Mail an redaktion@schwaebische.de gesendet werden.