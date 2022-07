Fasnetskonde begrüßt die ,,Gänseliesel“

Die Benzinger Fasnetskonde, die schon über 30 Jahre in Benzingen an der Fasnet unterwegs sind und Spenden sammeln, haben rechtzeitig zum Fest des 800-plus-zweijährigen Bestehens der Ortschaft Benzingen, eine Spende an die Gemeinde und somit auch an die Bevölkerung gemacht. Eine Bronzefigur ,,Gänseliesel“ mit einer Höhe von 58 Zentimetern wurde auf dem Brunnen, gegenüber des Benzinger Rathauses montiert. Auch wurde die Sitzbank bei diesem Brunnen durch einen Teil der Kondegruppe renoviert und mit neuen Latten versehen.