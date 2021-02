Fasnetmändig oder Rosenmontag?

In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht spricht man allgemein von „Fasnetmändig“, warum nicht vom „Rosenmontag“, wo der Begriff doch so oft zu hören ist? Die Bezeichnung ist noch gar nicht so alt, wie man meinen könnte. In unserer Region wurde eine sehr rustikale Fastnacht gefeiert. Anfang des 19. Jahrhunderts war das närrische Treiben an einem Tiefpunkt angelangt. Raufereien, Schlägereien, Pöbeleien, Belästigungen und ähnliches prägten das Bild der Fastnacht. Bei der Obrigkeit und gebildeten Oberschicht besaß das Fastnachtstreiben kein Ansehen mehr. Die Fastnacht mit ihren Schreckfiguren und Groteskgestalten galt als überholt.

Den Anfang, das Fastnachtstreiben in geordnete Bahnen zu lenken, machte die Stadt Köln. Im Zuge der Fastnachtsreform wurde dort 1823 ein Komitee gegründet, um den Karneval in organisierter Form zu feiern.

Dieses Karnevalskomitee hielt stets am Sonntag Laetare zur Mitte der Fastenzeit seine Generalversammlung ab. Dieser Sonntag hieß seit dem 11. Jahrhundert auch „Rosensonntag“, weil der Papst an diesem Tag eine goldene Rose weihte, die er dann einer verdienten Persönlichkeit überreichte. Dieses Komitee nannte sich nach dem Versammlungstermin „Rosensonntagsgesellschaft“. Da es auch den Fastnachtsmontag organisierte, wurde der Name irrtümlich auf diesen Tag übertragen – auf den „Rosenmontag.“ Ältere Bezeichnungen für den Fastnachtsmontag lauteten „Guter Montag“ oder „Blauer Montag“.

Wie kam aber der Begriff Rosenmontag zu uns? Durch die Kölner Karnevalsreform wurde unsere Fastnacht romantisiert und veredelt. Der prunkvolle, städtische Karneval wurde populär und hielt mehr und mehr Einzug. Im ganzen deutschen Sprachraum gab es nur noch „Carneval“ mit Prinzen, Garden, Narrenkappen und Bällen. Gerade bei den „Althistorischen Narrenzünften“ ist in den Chroniken nachzu lesen, wie „Prinz Carneval“ Einzug hielt. So kam es zur Bezeichnung Rosenmontag.

Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert besann man sich im schwäbisch-alemannischen Raum seiner eigentlichen Wurzeln und entdeckte die alte Fastnacht wieder. Mit der Gründung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte 1924 in Villingen wurde diese Entwicklung nochmals fundamentiert. Dieser Prozess hat sich allerdings im Rheinland nicht vollzogen. Deshalb kann es bei uns nur die Bezeichnung Fasnetmändig geben.