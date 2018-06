Fasnet in Wangen: Ausgelassen feiern ja, exzessiv trinken nein

Die Fasnet in der Region beginnt traditionell mit dem Umzug in Neuravensburg. Am Samstag feiern dort Tausende Narren und Zuschauer den Beginn der sogenannten fünften Jahreszeit. Für Ordnungsamtsleiter Kurt Kiedaisch und Wangens Polizeichef Wolfgang Gerke ist der Narrensprung ebenfalls eine ganz besondere Veranstaltung, aber in etwas anderer Hinsicht: Sie ist eine Art „Generalprobe“, ob die gezeigte polizeiliche Präsenz und die Jugendschutz-Maßnahmen im Vorfeld nun Wirkung zeigen.

Zumindest 2012 scheinen die verstärkte Präsenz der Polizei und die Präventionsarbeit in Sachen Jugendschutz gefruchtet zu haben. Die Zahl von stark betrunkenen Jugendlichen oder von Körperverletzungen ging im Vergleich zu den Vorjahren zurück. „Die Fasnet 2012 ist insgesamt gut und ruhig verlaufen“, blickt Wolfgang Gerke zufrieden zurück. So soll es auch diesmal sein, und deshalb setzt der Wangener Polizeichef auch beim Auftakt in Neuravensburg auf die „bewährten Maßnahmen“. Dazu gehört ein rund 30Mann starkes Aufgebot an uniformierten und zivilen Polizeikräften, die sich schwerpunktmäßig um die Einhaltung des Jugendschutzes kümmern sollen.

Also um die Dinge, über die das Ordnungsamt bereits im Vorfeld versucht hat aufzuklären. „Wir haben die Verkaufsstellen angeschrieben und sie für den Jugendschutz sensibilisiert“, berichtet Kurt Kiedaisch. „Die Verkaufsstände haben zudem die Auflage erhalten, dass der Verkauf von hartem Alkohol verboten ist.“

Das gelte auch für die Partyschnäpse in den kleinen Einwegflaschen, die nach dem Trinken gerne weggeworfen werden. Außerdem soll mit einem geforderten Mindest-Flaschenpfand in Höhe von zwei Euro verhindert werden, dass die Neuravensburger Straßen zu einem Meer aus Scherben werden. Und Neuravensburgs Ortsvorsteher Horst Büssenschütt geht davon aus, dass die Wirte, der Dorfladen und die Tankstelle am Samstag wieder darauf verzichten, harten Alkohol auszuschenken. „Ich bin überzeugt, dass das diesmal wieder hinhaut.“

Natürlich wissen auch Büssenschütt, Gerke und Kiedaisch, dass manche Besucher, darunter auch Jugendliche, ihren Alkohol zu der Großveranstaltung mitbringen. Mit den bekannten Folgen. „Trotz unserer Präsenz können wir die letzte Schlägerei, den total betrunkenen 15-Jährigen oder die Flasche, die auf den Boden fällt, nicht verhindern. Aber wir wollen schon einen gewissen Überwachungsdruck bei gewissen Gruppierungen aufbauen“, sagt der Polizeichef. „Es geht dabei aber nicht darum, eine Veranstaltung tot zu machen, sondern sie sicherer zu machen. Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber denjenigen, die friedlich Fasnet feiern wollen.“

Dazu gehört auch, dass gewisse Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. So wurden laut Kiedaisch speziell bei dem beliebten Neuravensburger Narrentreff in Geiers Halle die Flucht- und Rettungswege dieses Jahr weiter optimiert. Außerdem soll ein Sicherheitsdienst dafür sorgen, dass die Halle nicht überfüllt ist und dass nur diejenigen reinkommen, die das vom Alter her auch dürfen. „Hier muss man auch mal allgemein die Narrenzünfte loben, die bemüht sind, dem Jugendschutz Rechnung zu tragen“, so der Ordnungsamtleiter, dem auch wichtig ist, dass für alle Fasnets-Besucher ein sicherer Rückweg gewährleistet ist.

Mit Auflagen und Polizei allein sei es in Sachen Jugendschutz jedoch nicht getan. „Das beginnt auch schon mit der Aufklärung im Elternhaus“, so Wolfgang Gerke. Nach dem Motto: Ausgelassen feiern ja, trinken – erst recht nicht exzessiv – nein.