Fasnacht der AFZ fällt ins Wasser

Die Veranstaltungen der Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck (AFZ) fallen Corona zum Opfer. Die traditionelle Maskentaufe am 6. Januar wird online stattfinden. Die Meckergoißa der AFZ treffen sich um 14 Uhr digital zum Maskenabstauben.

Die große Festprunksitzung am 19. Februar kann nicht vor Publikum stattfinden. Die Gruppen werden sich online präsentieren. Geplant ist auch wieder ein digitaler Sektempfang. Nähere Informationen will der Verein zeitnah mitteilen. Der weitere Saisonverlauf ist noch offen. Der Rathaussturm wird in enger Abstimmung mit der Stadt geplant und für die Traditionsveranstaltung Saures Meckereck laufen die Planungen ebenfalls.