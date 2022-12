Farm eines Waldburgers in Tansania hilft dem ganzen Dorf

Es ist gar nicht lange her, dass der Waldburger Thomas Lämmle nach Tansania gereist ist, um sich ein Bild von seiner Farm vor Ort zu machen: „Im September war ich auf der Extrek-Farm“, sagt er, „und das ist nach wie vor der Wahnsinn, wenn ich das sehe. Denn ohne meinen Unfall hätte es das alles nicht gegeben.“

Dieser Unfall geschah 2020 direkt nach dem ersten Corona-Lockdown. Lämmle stürzte mit einem Gleitschirm ab und verbrachte viele Monate im Krankenhaus und in der Reha. Weil es den Bergführern und Trägern, die er in Tansania für Touren auf den Kilimandscharo unterstützt, wegen des ausbleibenden Tourismus mehr als schlecht erging, sammelte er damals Spenden. 50 Familien konnte er damit durch das Sommerloch bringen.

Die Extrek-Farm vom oberen Feld aus betrachtet. Weit und breit ist der Camping-Rasen die einzige grüne Fläche. Das Brunnenwasser ist kostbar und versorgt mittlerweile auch die Nachbarn. (Foto: Friends of Extrek-Africa)

Mit dem Rest des Geldes kaufte er Land und ließ einen Brunnen graben, um auf dem Land Feldbau zu ermöglichen. Auch ein Farmhaus wollte er bauen lassen, aber dafür reichte das Geld nicht mehr aus. Dank der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ im Winter 2020 konnte er das Farmhaus dann in Auftrag geben, und der Feldbau konnte beginnen. Neben Mais wurden auch Kochbananen oder Papayas angebaut und Überschüsse auf dem Markt verkauft. „Die Idee der Farm ist es, den Menschen eine zusätzliche Einnahmequelle zu ermöglichen“, erklärt Lämmle. „Damit die nicht nur vom Tourismus abhängig sind.“

Spendenaktion finanziert Farmhaus

Im Winter 2021 nahm er mit seinem gemeinnützigen Verein „Friends of Extrek-Africa“ dann erneut an der Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“ teil. Mit dem Geld ließ er eine Küchenzeile im Freien errichten und eine Überdachung für einen Essensbereich im Freien für Gäste. Die Farm ist nämlich nicht nur eine Farm, sondern auch ein Campingplatz. „In Zukunft wollen wir unsere Kilimanjaro-Reisegruppen am Anfang und am Ende der Tour auf dem Campingplatz übernachten lassen, um zusätzliche Einnahmen durch die Farm zu generieren.“

Das Einzige, was dazu noch fehlt, sind sanitäre Anlagen. Es gebe zwar schon zwei einfache Toiletten und einen Wasser-Hochbehälter. Aber mit dem Geld, das bei der Spendenaktion in diesem Jahr zusammenkommen wird, sollen ansprechende Duschen und Toiletten gebaut werden. Dann könne es mit dem Camping-Betrieb richtig losgehen.

Hilfe für Schulen

Lämmle unterstützt mit dem Spendengeld auch zwei Schulen. Und eine dritte, die ganz in der Nähe der Farm liegt, soll bald dazukommen. „Das ist eine staatliche Schule“, erklärt der Bergsteiger, „die habe ich bei meiner letzten Reise besucht. Die Bedingungen dort sind verheerend: Schulbücher gibt es keine, geschweige denn Hefte oder Stifte, und in den Klassen befinden sich fast 70 Schüler.“ Wie solle da Unterricht möglich sein? Er wolle gerne einen Kopierer finanzieren, damit die Lehrerin wenigstens die Abschlussprüfungen ausdrucken könne.

„Was ich aber wirklich heiß finde“, sagt Lämmle noch, „ist, wie die Farm langsam auf das Dorf ausstrahlt.“ Die Nachbarn – Bauern, die ohne fließend Wasser in fensterlosen Ziegelsteinhütten leben – kämen täglich mit Kanistern vorbei, um Wasser aus dem Brunnen abzuzapfen. „Und der Dorfvorsteher hat mich darauf angesprochen, ob ich nicht eine Stromleitung mitfinanzieren könne, damit dieser Teil des Dorfes endlich ans Stromnetz angeschlossen werden könne“, erzählt Lämmle. 500 Euro würde das kosten und zahlreiche ärmliche Haushalte auf einmal mit Strom versorgen.

Farm hilft dem ganzen Dorf

Die Extrek-Farm unterstützt also nicht nur die arbeitslosen Bergführer und Träger mit Arbeit, sondern auch die ärmsten Bauern mit Strom und einer nahen Wasserquelle. „Das ist das A und O bei unserer Arbeit. Wir wollen, dass die Leute drumherum auch etwas davon haben.“ Was völlig überraschend sei: Die grüne Camping-Wiese ist weit und breit die einzige grüne Rasenfläche, die so schön ist, dass die ersten Dorfbewohner gefragt haben, ob sie dort ihre Hochzeit feiern dürfen.

Der Koch Anicethi Boniface Ngowi, den alle nur „Obama“ nennen, präsentiert die Früchte der Extrek-Farm. Die Farm ernährt nicht nur die Gäste, sondern vor allem die Menschen, die die Felder bestellen. (Foto: Friends of Extrek-Africa)

Thomas Lämmle sagt gerne, die Extrek-Farm sei seine eigene, ganz private Entwicklungshilfe in Tansania. Und langsam, Schritt für Schritt, weite sie sich aus von einem kleinen Stück Land zu einer großen Community. Wer die Farm besuchen wolle, der sei herzlich zu einer Reise eingeladen nach Mayi ya Chai in Tansania, zwischen den beiden größten Bergen Tansanias: Mt Meru und Kilimandscharo.