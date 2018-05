Zahlreiche Besucher sind am Sonntag am Ende des Gottesdienstes in der Schlosskirche geblieben, weitere sind hinzugekommen zur Pfingst-Matinée mit dem Würzburger Blechbläser-Quintett.

Eine selten zu hörende Bläserformation mit Humoristischem im Programm kündigte Kantor Sönke Wittnebel an und lobte die perfekte Vorarbeit des Ensembles und der erste Trompeter gab am Ende das Kompliment zurück. Er dankte für die perfekte Organisation nach nur wenigen E-Mails: „Besser geht’s nicht“. Wen wundert’s, war doch dieser Trompeter Johann Wolpold, Häfler und 2016 Kulturförderpreisträger der Stadt Friedrichshafen.

Ein vorzügliches Bläserquintett aus Würzburger Kommilitonen hat Wolpold, der im Masterstudium steckt und regelmäßig beim Philharmonischen Orchester Würzburg wie bei den Nürnberger Symphonikern aushilft, für diese Matinée um sich geschart. Der zweite Trompeter Linus Fehn ist mehrfacher Preisträger, der Posaunist David Schmid hat unter anderem bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz mitgespielt. Tubist Dominik Nuss spielt ebenfalls schon in mehreren Orchestern mit und ist seit April Tuba-Akademist an der Sächsischen Staatskapelle Dresden und die spanische Hornistin Sara Caldú Garcia ist als Gaststudentin in Würzburg. Ein spielfreudiges Quintett hat hier zusammengefunden, das sich sichtlich und hörbar versteht und bestens harmoniert.

Ungewöhnlich farbig war das gebotene Programm, das in immer neuen Stilrichtungen den einzelnen Instrumenten Raum gab zur Profilierung, zum freundschaftlichen Wettstreit. Mit vollem, ausgewogenem Klang strömte die Musik in die Kirche, ein Hörgenuss, wie die Stimmen in Paul Peurls barocker Canzon I einander nachahmten, wie das Thema in immer neuen Farben aufschien, ebenso im folgenden eingängigen Quintet No. 1 des 300 Jahre jüngeren Victor Ewald.

Wie Johann Wolpold im Programmflyer anmerkt, hat Victor Ewald seine Quintette als Firmenleiter für seine Mitarbeiter geschrieben – er hat ihnen wunderbare Themen vorgelegt, ob für das gesangliche Adagio oder für das lebhaft Miteinander im Allegro.

Trostreich umfing die Zuhörer Johann Sebastian Bachs Choral „Jesu bleibet meine Freude“, ehe als Kontrastprogramm Joseph Horovitz‘ scherzhafte „Music Hall Suite“ mit hüpfenden Dienstmädchen, bunten Kapriolen von Kunstradfahrern, stepptanzenden Bläsern samt genüsslich grunzender Tuba amüsierte, mittendrin eine melodiöse Romanze und zuletzt ein fröhliches Geschnatter. Vergnüglich war auch Richard Roblees „Benjamin Dreams“, eine musikalische Liebeserklärung an den bellenden, schwanzwedelnden Hund Benjamin. Vollends ins Blut ging Klaus-Peter Bruchmanns Suite „Cinq pour cinq“ mit fünf Tänzen von der Valse bis zum wirbelnden Can-Can. Ruhig und jazzig waren die Zugaben für die begeistert applaudierenden Zuhörer.